Bývalý šéfarchitekt Murko o Paškovom dome: Chodil som dnu tak, aby ma nik nevidel

Už nechce bývať v košickej vile Tugendhat.

26. mar 2021 o 0:00 Jaroslav Vrábeľ, Jana Ogurčáková

Bol najdlhšie slúžiacim hlavným architektom Košíc. S jeho pôsobením (1993 – 2007) sa spája veľká rekonštrukcia Hlavnej ulice za éry primátora Rudolfa Schustera, rozhodnutie o stavbe Auparku na Námestí osloboditeľov a jej príprava, ale aj stavba kontroverzného nebytového, takzvaného Paškovho domu v dotyku s Mestským parkom, ktorý ako šéfarchitekt odobril a v ktorom už 13 rokov býva. Práve Aupark i dom mu kritici vyčítali, keď ho vyzývali k odchodu z funkcie. Odvtedy pôsobí v súkromnej sfére, dnes sa stretáva s bývalým prezidentom Schusterom, radí architektom, stavebníkom i poslancom. Niektorí predstavitelia samosprávy sa s ním pre nálepku Smeru odmietajú stretnúť. Na aktuálny konkurz na nového hlavného architekta sa nehlási, súčasné postavenie tohto útvaru mesta považuje za dehonestujúce. PETER MURKO (62) odpovedal na otázky Korzára.

V rozhovore sa dočítate: Post šéfa ÚHA ho už neláka a do komisie ho zas nechceli, lebo je z "domu". Rašiho ponuku na návrat odmietol a hnevá sa naňho, že ÚHA zdegradoval. Za Aupark ručil Trebuľovi vlastným krkom, ale mohol byť o polovicu lepší. Ako rozhodoval ako hlavný architekt o stavbe, v ktorej chcel sám bývať. Ako vníma nevôľu Košičanov ku kontroverznému domu. Prečo nebytová stavba získala ocenenie ako bytový dom. Čo Murko Korzáru povedal: "Viete, čo hovoria renomovaní architekti, čo ten dom videli? Že je to košická vila Tugendhat." „Ani vo sne mi nenapadlo, že cena CE.ZA.AR vyvolá také reakcie.“ „Splnil sa mi sen o bývaní, ale možno by som do toho už nešiel.“ „Keby tam nebýval Paška a nepridala sa k tomu žiarlivosť a závisť...“ „Som smerák, lebo bývam v smeráckom dome? Bol tam len jeden.“ V článku nájdete aj anketu k ocenenej stavbe pri Mestskom parku.

Konkurz na šéfarchitekta

Mesto hľadá vo výberovom konaní nového hlavného architekta. Vy ste ním boli zrejme najdlhšie na Slovensku. Uvažujete, že sa prihlásite?

Hlavným architektom som už bol, a to 14 rokov, svoje som si odkrútil. Napadla mi táto myšlienka, aj som sa nad tým zamyslel, ale rýchlo som ju zavrhol. To neznamená, že nemám potrebu pomôcť mestu a odovzdať svoje nemalé odborné skúsenosti. Som jeden z posledných urbanistov – územných plánovačov. Vyštudoval som urbanizmus a územné plánovanie, zaoberám sa tým celý môj profesijný život a cítim potrebu pomôcť mestu pri jeho ďalšom rozvoji. No nemusí to byť len z pozície hlavného architekta.

Nechceli ste byť aspoň v deväťčlennej výberovej komisii?

Veľakrát som sa so súčasným povereným hlavným architektom Martinom Jergušom stretával pri odborných debatách a konzultáciách. Bol som dokonca ochotný ísť do komisie, no Martin mi povedal: „Ty asi neprejdeš, lebo si z ´domu´.“ Aj som sa zasmial, aj ma to trochu zamrzelo z jeho úst. Asi pred mesiacom sme sa stretli poslední traja hlavní architekti, kde sme konzultovali proces výberu nového architekta aj koncepciu v ďalšom období. Košice sa vždy prirovnávali a aj sa musia prirovnávať k Bratislave, kde je dnes, nielen podľa mňa, „hviezdou“ primátor Matúš Vallo. Napriek tomu, že je úspešný architekt, obklopil sa ďalšími odborníkmi z radov architektov vrátane svojich poradcov. Za prvé dva roky vo funkcii výrazne posunul Bratislavu z hľadiska urbanistickej kvality, čo sa podľa mňa o Košiciach nedá povedať.

V podmienkach pre uchádzačov na nového šéfa Útvaru hlavného architekta (ÚHA) je napríklad aj politická nezávislosť.

To je podľa mňa úplne trápna vec. Hlavný architekt musí byť hlavne odborník a je jedno, či je a ako politicky orientovaný. Keď je dobrý a páči sa mu hoci aj Kotleba, vôbec to nie je podstatné. Vo verejnej správe je nesmierne veľa politiky. Som presvedčený, že čím sú predstavitelia verejnej správy menej odborní, tým viac sa utiekajú k politike.

Hlavného architekta vyberajú len ako vedúceho oddelenia podriadeného riaditeľovi magistrátu, čo je dlhodobý problém ÚHA. Nemali najprv zmeniť organizačnú štruktúru a potom robiť konkurz?