Jednu skolaudovali, druhá naráža na nedostatok peňazí. Košické arény hľadajú šéfov

Lákadlom môže byť plat okolo 2,5-tisíc.

26. mar 2021 o 0:00 Michal Lendel

KOŠICE. V týchto dňoch rozbehlo vedenie mesta výberové konanie na pozíciu generálneho manažéra čerstvo skolaudovanej Košickej futbalovej arény (KFA).

Predpokladaný nástup na pozíciu je 1. máj.

Počas minulého týždňa odhadol viceprimátor Marcel Gibóda (nezávislý), že nové športovisko by mohlo odštartovať prevádzku na konci letných prázdnin.

Doplnil, že závisieť to bude aj od rozhovorov s klubom FC Košice, ktorý by tam mohol hrávať domáce zápasy.

Košice musia uviesť KFA do prevádzky do konca roka, zaväzuje ich k tomu dotačná zmluva so Slovenským futbalovým zväzom.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Minimálny plat 2 500 eur

Informácie k výberovému konaniu na pozíciu šéfa KFA zverejnila radnica na stránke mesta.

Súvisiaci článok Košický štadión skolaudovali. Zatiaľ je bez trávnika i domáceho klubu Čítajte

Lákadlom pre uchádzačov môže byť minimálny základný plat na úrovni 2500 eur v hrubom mesačne.

Vedúci zamestnanec bude mať na starosti okrem iného uvedenie športoviska do prevádzky, jeho komplexné riadenie, ale aj zastupovanie na národnej a medzinárodnej úrovni.

O výbere úspešného uchádzača rozhodne komisia, ktorá ho odporučí na schválenie predstavenstvu akciovej spoločnosti KFA, ktorá je investorom i prevádzkovateľom štadióna.

Mesto v nej má viac ako 99-percentný podiel.

V tomto roku schválili mestskí poslanci pre KFA 1,4 milióna eur.

Tie majú ísť na jej vybavenie, otvorenie a prevádzku.