Alena Ďuránová: Verím, že diváci sa po pandémii vrátia do divadla

Šarmantná herečka oslávila okrúhlych 40 rokov.

5. apr 2021 o 0:00 Svjatoslav Dohovič

Herečka Alena Ďuránová pred niekoľkými dňami pri sfukovaní sviečky na narodeninovej torte, ktorú jej od najbližších priniesol kuriér, mala len jedno želanie – reálne ich objať a vybozkávať. Na Veľkú noc sú s dcérou Emou už pripravené, byt je vyzdobený a dúfajú, že sa nebudú musieť obliať a vyšibať navzájom. V rozhovore prezradila aj to, ako prežíva čas bez divadelných predstavení, ako zvláda s dcérou online školu a ako udržiava kontakty s príbuznými z Gemera.

Divadlá viac či menej už vyše roka nefungujú v riadnom režime. Ako herec prežíva chvíle, keď nemá pravidelne večerné predstavenie, skúšky prebiehajú v obmedzenom režime, nedá sa pravidelne stretávať s kolegami ani s divákmi?

- Je to veľmi smutné obdobie. Chýba mi kontakt s divákom, chýbajú mi moje divadelné postavy, divadelný svet, život na javisku aj čas strávený s kolegami. Zároveň je to ťažké aj z hľadiska hereckej kondície vypadnúť na taký dlhý čas zo skúšok či z hrania vôbec... Snažím sa udržiavať v kondícii doma, ako sa len dá, ale to nikdy nenahradí prácu na javisku s kolegami, režisérom. Ten magický svet zastal a je to smutné... Zároveň sa nevzdávam optimizmu, ktorý si v sebe pestujem a viem, že sa všetko raz vráti do normálnych koľají a som pripravená vyletieť na javisko ako šíp a dať divákom všetko, čo si zaslúžia vidieť a zažiť.

Na druhej strane doba priniesla aj možnosť stráviť viac času doma, venovať sa rodine, záľubám a koníčkom. Čo najviac teraz vypĺňa váš čas? Objavili ste nejaké nové záľuby?

- Objavila som v sebe veľkú dávku trpezlivosti a vypestovala som si ešte väčší nadhľad a odstup. Chodím dosť často von, do prírody, na prechádzky, na túry, to veľmi pomáha vyčistiť hlavu. A teraz veľa varím aj pečiem a baví ma to, mám na to čas. Alebo naložím do tašky korčule a ideme s Emou do parku korčuľovať, alebo sa len tak hrať... Nikdy som nemala problém stať sa dieťaťom a hrať sa, teraz to môžem využiť naplno, až mi Ema niekedy musí povedať, že som už „trápna”, lebo som dospelá, aby som nezabudla.

Máte školopovinnú dcéru. Zapájate sa aktívne do online vyučovacieho procesu alebo to už Ema zvláda sama? Aká ste „učiteľka“?