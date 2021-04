Každý stupienok košických svätých schodov ukrýva relikviu svätca

Po zdolaní 33 stupienkov čaká pohľad do zakrvavenej tváre Krista.

4. apr 2021 o 0:00 Milan Kolcun

KOŠICE. Kto už dnes pôjde pešo po schodoch tam, kde existujú výťahy? A pritom schody nám dávajú životodarný pohyb, endorfíny i čas zamyslieť sa.

No i v súčasnosti sa nájdu takí, ktorí sa po nich štverajú kolenačky. Robia tak dobrovoľne, lebo chcú premýšľať o utrpení, meditovať o ňom i uctiť si ho tým, že ho zakúsia.

Reč je o takzvaných svätých schodoch (Scala santa), ktoré nebývajú hocikde, väčšinou ich možno nájsť tam, kde je Kalvária. Aj to nie na každej.

Ježiš po nich kráčal k Pilátovi

Najslávnejšie sväté schody by sme našli v Ríme, v kaplnke na námestí Piazza di San Giovanni in Laterano, hneď vedľa Lateránskej baziliky.

Údajne sú prenesené zo Svätej zeme, čo zariadila cisárovná sv. Helena. To po nich Ježiš Kristus vystupoval do paláca Pontského Piláta. Bol to neľahký výstup, Jeho utrpenie sa blížilo a On to vedel.

Z osobitej úcty je tých 28 stupňov z mramoru zakrytých drevenými doskami.

Na troch stupňoch sa našli zvláštne stopy, uctievané ako relikvie Kristovej Krvi. Sú vyznačené zvlášť a majú sklenený priezor. Po týchto svätých schodoch v Ríme pred pandémiou koronavírusu denne vystupovali kolenačky tisíce veriacich.

Za túto bohumilú činnosť spojenú s rozjímaním, vciťovaním sa do utrpenia a modlitbami zaviedol jeden z pápežov aj odpustky - 9 rokov za každý schod. Iný pápež to zmenil na odpustky úplné.

Čo schod, to relikvia

Unikátne sväté schody máme aj v Košiciach, v kostole na Kalvárii.