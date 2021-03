Košičanov inšpirovala ocenená lesná sauna na Spiši. Na dvore chcú fínsky Paríš

Najprv to znelo ako vtip. Myslia to vážne.

29. mar 2021 o 0:00 Jana Ogurčáková, Judita Čermáková

KOŠICE. V Košiciach by mohla vyrásť prvá komunitná sauna.

Môže za to aktívne spoločenstvo susedov pôsobiacich na Kisdyho dvore.

„Naša komunita Poď na dvor funguje už piaty rok. Za tú dobu sme spolu viedli už mnoho debát, ako by sa naše okolie dalo zlepšiť a skultivovať. Vytvorenie komunitnej fínskej sauny bol jeden z nápadov, ako tak spraviť. Na začiatku to znelo trochu ako vtip, lebo väčšina ľudí si predstavovala búdku niekde na dvore a nahých ľudí chladiacich sa v snehu. To je samozrejme nezmysel. Nápad postupne zrel a chceli sme mu dať dôstojnú podobu,“ vysvetľuje grafik, aktivista aj turistický sprievodca Igor Kupec.

S prípravou chcú pomôcť

Lockdown im dal mnoho času na premýšľanie a plánovanie.

„Počas tohto obdobia sme tento nápad dobrúsili a pustili sa doň.“

Dotazník pre miestnych obyvateľov vyplnilo 58 susedov, 55 z nich deklarovalo, že má záujem saunu využívať alebo sa aj podieľať na jej vytvorení.

„Povzbudilo nás to. Ak máte nápad a viete, že pri realizácii sa môžete spoľahnúť na šikovných ľudí, ktorí sa pre túto myšlienku tiež nadchli, pustíte sa do neho oveľa odvážnejšie. V diskusiách zaznel aj jeden z možných názvov - Sauna Paríš - bude sa tam z vás pariť,“ vraví s vtipom Kupec.

V zahraničí bežné

Košičanov inšpirovala aj verejná lesná sauna neďaleko Spišského Hrhova.