Bol Ježišom i Judášom, ale hlavne talentovaným spevákom s famóznym hlasom

Umelci spomínajú na Petra Slivku.

5. apr 2021 o 0:00 Natália Novotná

KOŠICE. Veľký spevák s veľkým srdcom... Úžasný kamarát, na ktorého sa vždy dalo spoľahnúť, ktorému sa dalo zavolať aj o polnoci. Na druhej strane ale aj on dokázal prekvapiť, napríklad polnočnou návštevou. Peťo bol spontánny, živelný, skvelý a zároveň veľmi citlivý a pokorný. Takto na Košičana Petra Slivku, ktorý nás pred niekoľkými dňami vo veku 54 rokov navždy opustil, spomínajú jeho priatelia.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Peter, výnimočný svojím spevom začínal v košickej kapele Galaxiss, odkiaľ prešiel do skupiny Lucrezia Borgia, z ktorej ho do svojho Exactu zlanáril Miňo Mojžiš. Vidiac u mladého speváka obrovský potenciál, navrhol mu štúdium spevu u legendárneho profesora Františka Tugendlieba v Bratislave. V hlavnom meste sa Peter rýchlo zabýval a začal spievať v heavymetalovej kapele Makar Čudra, po ktorej nasledoval hardrockový Revolver, ale lákať ho začal aj muzikál. A tak hviezdil v pražských, bratislavských, košických či prešovských divadlách v hlavných úlohách rockových opier a muzikálov.

Predstavil sa ako Ježiš v rockovej opere Evanjelium o Márii, ako Judáš v svetoznámom muzikáli Jesus Christ Superstar. Titulné postavy stvárnil tiež v muzikáloch Kráľ Dávid, Krysař a Cyrano z predmestia...

Na Petra Slivku si takto spomínajú jeho dlhoroční spoluhráči a priatelia z Košíc Maroš Oravec, Igor Klestch, Rasťo Olejár a z jeho bratislavského pôsobenia Sisa Sklovská, Jana Šomošiová, Oľga Záblacká, Daniel Hevier, Peter „Peci“ Uherčík, Martin Uherčík, Vlado „Jerziho“ Jurča a Vladimír Tamaškovič.

Sisa Sklovská, operná speváčka:

Veselý, plný života a optimizmu. Skvelý kolega, kamarát, profesionál so sexi rockovým hlasovým tembrom. Môj partner na javisku. Taký bol spevák Peter Slivka. Posielam ti pozdravy do umeleckého neba.

Igor Klescht, bubeník:

Peťo sa v mojom živote objavil niekedy na jar v roku 1980. V skupine Galaxiss zaujal jej basgitaristu Rasťa Rusnaczyka. Peter po nástupe do kapely vyfasoval od Rasťa prezývku Pätnásťročný kapitán, lebo v tom čase mal naozaj iba 15 rokov a dosť dlho sme ho tak všetci volali. A ešte sme ho zvykli volať Slina. Galaxiss sa po nejakom čase rozpadol a Rasťo založil ďalší projekt - Lucrezia Borgia. Absolvovali sme zopár hudobných prehliadok, súťaži, aj nejaké zábavy sme hrávali, aj keď tých nebolo až tak veľa. Sledovali sme samozrejme aj iné kapely a najviac Peťovi a mne rezonovala kapela Exact Miňa Mojžiša, ktorý si Peťa neskôr všimol na nejakej súťaži a ponúkol mu miesto speváka. Po nejakom čase som nastúpil do Exactu aj ja ako bubeník a zažil som tam s Petrom jedno veľmi hektické obdobie, na ktoré rád spomínam.

Súvisiaci článok Zomrel spevák a košický rodák Peter Slivka Čítajte

Natočili sme nejaké pesničky pre vtedajší Televízny klub mladých z Košíc, postúpili sme na Politickej piesni v Martine do celoštátneho kola, ktoré sa konalo v Sokolove. Spomínam si aj na zopár celkom vydarených koncertov v Dome umenia, v Bojniciach v amfiteátri, v Bratislave v DK ROH a iné...

Peťo mal básnické črevo, zopár raz prerábal text v zákulisí. Napríklad v Martine sme hrali pieseň s názvom Svet je kvitnúci strom a niekomu sa v komisii čosi nepáčilo v texte. Peťo to behom pár minút v zákulisí, tesne pred vystúpením pretextoval a spieval to naostro v tej novej úprave. Po Martine sme sa cestou do Sokolova zastavili v Bratislave. Tam sme mali taký minikoncert v akomsi podzemnom klube, kde hrali aj dosť namyslení chlapci z Bratislavy - volali sa A - conto a hrali na tú dobu celkom slušný funk-rock s dychovou sekciou, bolo ich asi desať na pódiu. My sme hrali typicky exactovské veci, v ktorých excelovali najmä Miňo s Peťom. Po koncerte nám tí chlapci prišli každému potriasť rukou, čo nás všetkých potešilo. Peťo mal inak ešte mnoho ďalších talentov. Vedel napríklad aj zaujímavo kresliť. Mám kdesi odložený svoj portrét, ktorý mi na počkanie nakreslil perom na zdrap papiera. Bolo to veľmi jemné s dôrazom na detail, čosi medzi realistickou perokresbou a karikatúrou. Peťo mal veľmi otvorenú myseľ a čistú dušu, zaujímali ho veci nevšedné, ba až tajomné. Mal veľmi rád zvieratá. Často rozprával o období jeho života so psami (Bella a Gipsy). Peter bol romantik, miloval svoju osudovú ženu celý život, aj keď s ňou už roky nebol. V niektorých črtách sme mali s Petrom akoby podobne životné údely a skúsenosti. Pripadali sme si v našich debatách ako nejakí poslední, hynúci dinosauri našej doby, v ktorej sme mali čas na svojich priateľov, na fyzické stretávanie sa, na písanie listov rukou a perom, na vymýšľanie a realizovanie bláznivých veci... Peťo bol odo mňa mladší asi dva a pol roka, no dovolil si ma predbehnúť v tom rade medzi životom a smrťou... Tak verím, že mi tam niekde drží fleka, zobák jeden... Peťo, ďakujem ti za priateľstvo i spoločné hranie, bola to pre mňa česť...

Vlado „Jerzi“ Jurča, gitarista:

Ja si Peťa pamätám, keď prišiel z Košíc do Bratislavy, ako mladý chalan. Myslím, že mu v tom čase zomrela mamka, tak asi dva mesiace u mňa býval... Môj fotrík nás tu zamestnal prácami okolo domu, behali sme tu po záhrade s fúrikmi a lopatami. Peter bol ale nezručný, chechtali sme sa na tom, on sa smial ako mu to nešlo.

Mám ho v pamäti ako srandistu, srdečného, dobrého kamaráta, vedel si sám zo seba robiť vtípky... A pritom to bol veľmi citlivý chalan. Ako spevák bol výnimočný svojím typickým výrazom a farbou hlasu... Škoda, že málo ľudí vie o jeho albume Záhradná slávnosť, ktorý natočil s Peci Uherčíkom.

Martin Uherčík, bubeník:

Odchodom Petra zmizol z našej scény jeden famózny a univerzálny hlas. Jeho farba a rozsah pokryl mnohé štýly, od muzikálu, cez pop až po hard rock. V mojom hudobnom živote som mal tú česť spolupracovať s Petrom na dvoch projektoch. Na začiatku 90. rokov sme v hardrockovej nálade spolupracovali na projekte Revolver a nahrali sme zopár vydarených rockových skladieb. Prednedávnom som ich po dlhej dobe počul a boli to fakt dobré kúsky. Neskôr na prelome tisícročia som sa technicky a aj hudobne podieľal na Petrovom sólovom albume Záhradná slávnosť. Odpočívaj v pokoji, Peter.

Daniel Hevier, básnik, textár, výtvarník, spisovateľ:

Peter Slivka bol jedným z predstaviteľov Ježiša v Evanjeliu o Márii, pre ktoré som mal možnosť napísať texty (ďalší bol Habera a Maťo Ďurinda, pozn.) Peťo, ďakujem ti, odpočívaj v pokoji.

P. S. neznamená iba Peter Slivka, ale aj Post Scriptum. Takže jedno také spomienkové PS: Možno niekto vie, že Peťo robil svojho času v Artfore a raz som ho videl, ako vystrelil spoza pultu a trieli za zlodejom, ktorý ukradol knihu.

Rasťo Olejár, bubeník:

Ťažko sa mi hľadajú slová, tak skúsim v krátkosti. Peťa Slivku, tohto úžasného človeka som spoznal asi v roku 1986, keď som hrával v super artrockovej skupine Exact na čele s Miňom Mojžišom a Marošom Oravcom, kde ako spevák bol prizvaný talentovaný Peťo. Ak sa nemýlim, tak vtedy hral so skupinou Lucrezia Borgia. A bola to super spolupráca. Peťo bol živel na pódiu, mal výborný spev aj prejav, pamätám sa, že spieval do môjho mikrofónu AKG 330 BT, čo bola vtedy špica medzi mikrofónmi a ako tak šantil a krútil s ním na kábli, praskol s ním o pódium vo vytržení, proste živel. Naše muzikantské cesty sa ale rozišli, ja som začal hrávať aj s inými skupinami a Peťo išiel do Bratislavy, kde s istotou ocenili jeho spevácke kvality. Naposledy sme si spolu zahrali na spomienkovom koncerte skupiny Exact po 26 rokoch v roku 2012 a zaspomínali na super časy skupiny z východu, o ktorej po príchode Peťa do Blavy hovoril aj manager Tublatanky Šebo a Peťo mi to opísal takto: páni, tento človek spieval v skupine Exact a vraj aj vďaka tomu sa mu ľahšie otvorili v Bratislave dvierka na pódiách. Bohužiaľ ďalší výborný muzikant je už na druhom brehu, tak dúfam že ho tam privítali naši kamoši muzikanti, ktorí tu už nie sú. Nech im je všetkým zem ľahká, odpočívajte v pokoji, páni muzikanti.

Oľga Záblacká, speváčka, moderátorka:

Peťa som prvýkrát videla ako hosťa koncertu Dary Rolins v bratislavskom Istropolise, ktorý sme točili. Netušila som, kto je ten mladý chlapec, ale výborne spieval. Spoznali sme sa až neskôr. Pre mňa bol Peter človek vznešenej duše, jeden z tých, ktorému záleží viac na iných, než na sebe. Je mi veľmi ľúto, že odišiel tak skoro. Myslím naňho aj na jeho blízkych. Úprimnú sústrasť celej rodine.

Jana Šomošiová, operná speváčka:

S Peťom sme sa stretli prvýkrát pri skúškach rockovej opery Evanjelium o Márii na Novej scéne v Bratislave. Sú to už roky, ale spomínam si na to predstavenie ako na úplne prelomové, aj pre divadlo, aj pre nás účinkujúcich. Neskutočný úspech. Neutíchajúci potlesk a húfy fanyniek po predstaveniach. Proste, ošiaľ.

V divadle sme hrali dovtedy skôr klasické operety a muzikály a naraz taká šupa. Rocková opera! Do hlavnej mužskej úlohy obsadil režisér Bednárik vtedy veľmi populárnych spevákov Haberu, Ďurindu a už spomínaného Peťa Slivku. Jeho som predtým nepoznala, ale keď som sa dozvedela, že je z Košíc ako ja, hneď mi bol sympatický.

Peťo vyzeral na javisku výborne a na to, že nebol herec, bol prirodzený a veľmi charizmatický. Spieval nádherne. Precítene a s pokorou. Mal v hlase zamat, ale vedel vytvoriť aj dravosť a napätie. Pre mňa to bola kombinácia dokonalého stvárnenia trpiaceho Ježiša na kríži, ale aj Ježiša hlásajúceho nádej a lásku.

Okrem divadelných predstavení sme s Peťom ešte veľa rokov vystupovali na rôznych koncertoch a akciách.

Keď som sa dozvedela, že už nie je medzi nami, chcela som si ho hneď pripomenúť a znova a znova som počúvala náš spoločný duet, ktorý som našla na YouTube. A keď som počula jeho „...ja musím zomrieť a inej cesty niet! Ty svojou bolesťou požehnáš tento svet....", po tvári mi stekali slzy.

Ďakujem Peťko, že som mala česť Ťa poznať a prežiť také silné momenty, na ktoré sa nezabúda do konca života.

Maroš Oravec, gitarista, skladateľ, producent:

Bol asi rok 1985. Hral som rok v Exacte s Miňom Mojžišom a bola medzi nami ozajstná muzikantská láska. Hralo nám to dobre, sedeli sme si. Jedného dňa stretol Miňa gitarista Ernest „Bumbi“ Mihók a zavolal ho, aby sa prišiel pozrieť na skúšku ich kapely Lucrezia Borgia. A tak Miňo zavolal mňa a zrazu sme obaja čumeli na nášho budúceho speváka. Petra Slivku. Vracali sme sa s Miňom do našej skúšobne a konečne sa ma opýtal: „Čo na neho vravíš?” Aj ja som mu odpovedal: „Chcem ho!” V tej chvíli sa mi to síce zdalo takmer nemožné (vážne personálne zmeny v oboch kapelách) ale Miňo sa do „Slivoňa” zamiloval tiež. Do dvoch týždňov bol už Peťo členom našej kapely Exact. A trvalo to takmer 3 krásne roky. Za tú dobu sme zrealizovali okolo 20 nadčasových piesní, ktoré sme hrávali po kluboch a festivaloch na Slovensku. Potom Peťo dostal možnosť študovať popový spev v škole Braňa Hronca a odišiel do Blavy. Avšak muzikantská láska a vzájomná úcta medzi nami nikdy nevyhasla.

Znovu sme sa zišli v sezóne 1991-92, keď sme na doskách Štátneho divadla v Košiciach odohrali jednu sezónu s muzikálom Cyrano z predmestia. V tom čase bol už Peťo hviezdou v Evanjeliu o Márii a do Košíc prišiel prakticky na vtedajšom vrchole jeho kariéry. Jedna vec boli jeho výnimočný spev a pódiový prejav, ale pozor - bol naozaj „veľkým” básnikom!

Peter Slivka znamenal v mojom živote veľmi veľa. Bezvýhradne miloval moju hru na gitare. Nikdy nepoukázal na žiadny môj hudobnícky nedostatok… Neriešil moje gitaristické mindráky, miloval moju hru doslova bez výhrad. Naše cesty sa rozišli, ale vedeli sme o sebe.

Od mája 2019 sme si občas niečo napísali a registroval som, že jeho zdravotný stav nie je vôbec dobrý. Keď zomrel „náš” kapelník Miňo Mojžiš, Peťo nebol v stave pricestovať do Košíc.

Keď som v júni 2020 zložil pieseň Bosý a natešený som ju nahral na Facebook, Peťo mi zavolal. Povedal mi, že žiadna pieseň v jeho živote ho neoslovila viac. Že sa úplne stotožňuje s každým jej slovom. A zaplavil ma lavínou najkrajších viet, ktorými niekto ocenil mňa ako hudobníka - skladateľa. Bolo na tom zvláštne aj to, že mi to hovoril ako keby bol on starší odo mňa - a ja som to aj takto vnímal a prijímal. Hovoril ku mne, ako keď majster uzná svojho žiaka.

A mne ani nenapadlo, že na tom nie je dobre, dnes som si tým istý, že to tak bolo. Refrén mojej piesne totiž začína: „Snáď si ma všimne Boh, kým ešte stojím, už je to iba o nás dvoch, vážne sa bojím…"

Peťo už nie je. Keď to na mňa doľahlo, neudržal som to a začal som nahlas plakať tak, že som to nedokázal skryť ani pred manželkou. Odišiel ďalší človek, ktorý vo mňa veril. Odišiel Peter Slivka, ktorého výnimočnosť som mal možnosť zažiť a vychutnať si ju. Ďakujem, že som mal tú možnosť.

Vladimír Tamaškovič, riaditeľ Divadla Cassia

Prvýkrát som Petra videl spievať v muzikáli Krysař na Novej scéne v Bratislave v roku 1999. Podľa informácií som vedel, že v roku 2002 ukončil muzikálovú kariéru. V roku 2013 som získal licenciu na vlastné naštudovanie v mojom Divadle Cassia v Košiciach. Rozhodol som sa kontaktovať Petra Slivku a vycestoval som za ním do Bratislavy. Na našom stretnutí som ho presvedčil, aby účinkoval v tomto muzikáli aj vo svojom rodnom meste - v Košiciach, napriek tomu, že ukončil muzikálovú kariéru. Nakoniec sa nechal prehovoriť a prišiel do Košíc. Réžijnú taktovku mala v rukách Mirjam Landová a tá ho prijala aj bez konkurzu, nakoľko ho poznala z účinkovania na Novej scéne. Videl som všetky naštudovania muzikálu Krysař, v Bratislave, v Prešove a aj v Prahe. Podľa mňa bol najlepší v tejto muzikálovej úlohe herecky a aj spevácky. Spevácky sa mu vedel vyrovnať iba Ladislav Spilka.

Peter „Peci“ Uherčík, gitarista, skladateľ, producent

Rozmýšľam, ako začať... Pred necelým týždňom mi zavolal Robo Šindler. Poznáme sa roky cez Petra, občas sa stretneme… Zvestoval mi nedobrú správu.

Je zvláštne, že po tom, čo v decembri minulého roku zomrel Dušky Tvorík, kamarát, vynikajúci muzikant, basgitarista a spevák, ma kontaktoval fanúšik, ktorý sa zaujíma o slovenskú rockovú muziku. S Duškym, Slivkom, Dušanom „Pavúkom“ Pavlákom a mojím bratom Martinom sme začiatkom 90. rokov založili skupinu Revolver. Fanúšik a zberateľ Rasťo mi povedal, že komunikoval s Petrom ohľadom Revolveru, zháňa informácie, nahrávky a fotografie. Začal som sa prehrabávať vo svojich archívoch a našiel som všeličo zaujímavé. Po dlhšej dobe sme si s Petrom zavolali.

Niečo sme spolu za tie roky spravili v muzike, od jamovania u Petra Marčišina na dome v Ivanke pri Dunaji, cez skúšanie s Revolverom v kulturáku na Nivách, nahrávanie v Erpe s tiež už nebohým Ivanom Minárikom, nahrávanie v Divadle Hudby, Soundtracku k filmu R.S.C., živému hraniu v rádiu, televízii, nahrávaniu v mojich štúdiách, realizácii videoklipu s režisérom Martinom Šulíkom…

A niečo zažili aj popri tom. Peter žil dlhé roky s Baškou, sestrou mojej bývalej ženy. Stretávali sme sa aj v osobnom živote, moja dcéra Karolína ich rada navštevovala. Mali psíkov, Belu a Gypsyho. Žúrovali sme aj na chate u Borisa v Harmónii.

Predvčerom sme si na Petra pospomínali aj s rozhlasovým redaktorom Romanom Bombošom. Na našu umeleckú spoluprácu, okolnosti, ktoré ju sprevádzali, hovoril som o Petrovej schopnosti písať lyrické texty, jeho výnimočnom dare performovať muzikálové postavy, bohémskom živote. Aj o tom, že v slovenskom „šoubiznise“ nie je patrične docenený.

Najvýstižnejšie slovo charakterizujúce Petra však zrejme vyslovil Robo Šindler: Citlivý.

Podľa mňa v každom zmysle tohto slova. Bohužiaľ, v dnešnom svete sa táto vlastnosť výrazne vytráca. Ja verím, že Petrove piesne sa aj naďalej budú dostávať ku svojim citlivým poslucháčom.

Rátam s tým, že raz skončí každý flám „Sedíš tak rozkošne schúlená v tráve, vo vlasoch zlatistý tieň, bosá a vážna. Azda mal by som vykríknuť práve, že máš pôvab labutích hier, sviežosť jarných lúk, že dych tvojich horúcich pier je zdrojom krásnych múk! Čím som si zaslúžil dar lásky číry? Cítim, že spadol som tam, do hebkých pavučín citov… Veriť skeptikom – nie, ich zrak mýli! Zloby pozbavený. V ríši divov sám! Láskou poznačený… Hľadám kľúč od jej brán!” (Veličenstvo láska, Peter Slivka 17-ročný). „Rátam s tým, že raz skončí každý flám, čas, starý intrigán, mi predloží účet. Rátam s tým, že magister hodinár raz zbalí krám a vráti mi kľúče… (Peter Slivka, 19-ročný)