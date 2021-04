Košice pred sto rokmi: Krvavá dráma lásky na Kováčskej, kúsok ďalej vybuchol granát

Zaujímavosti z dobových novín.

4. apr 2021 o 0:00 Tomáš Ondrejšík

Jarný výlet na Slanský hrad

Prvú jarnú vychádzku usporiadal Tatranský turistický spolok v Košiciach (odbor Klubu čs. turistov) minulú nedeľu.

Zišlo sa asi 50 výletníkov. Cesta nebola ďaleká. Vlakom do Salanča (Slanec) a pešo od nádražia k blízkej zrúcanine salančského zámku (Slanského hradu). Ale poneváč vodca výpravy s pohŕdaním sa vyhnul pohodlným serpentínam, ktoré viedli na vršok kopca a poneváč kopec bol hodne strmý, hodne sa zahriali všetci účastníci, kým sa dostali na vrch a niektorí museli miestami po štyroch. Rozhľad od zámku je pekný, ale v nedeľu bol obzor hodne zahmlený.

Na spiatočnej ceste zahrala si turistická mládež na pastvisku pod horou veselo „na tretieho“. Potom sa spoločnosť rozdelila. Menšia časť hľadala po dedine (mimochodom veľmi čistej a upravenej) mlieko a prameň, väčšia časť sa usadila u pána Jánosa Szűcsa, ktorý predával výborné víno liter po 20 korunách československých. Večerným vlakom sa výletníci vrátili do Košíc.

Nálada bola na vychádzke veľmi dobrá. Prvý výlet sa teda vydaril. Dúfame, že budú nasledovať i ďalšie, snáď ešte peknejšie a zaujímavejšie a za priaznivého počasia opravdu turistické.

Z hradu salančského je zachovaná guľovitá zámocká veža, ktorá je výbornou rozhľadňou. Na vežu nie je však prístupu, poneváč schodisko je už vraj veľmi chatrné. Stálo by to za zistenie. Snáď by sa i náklad na opravu niekde našiel.

Slovenský východ, 30. 3. 1921

Amerikánsky kamelot

Po amerikánsky vykrikoval obsah predávaných novín na Hlavnej ulici v Košiciach istý Hambor, príslušný do Ameriky.

Poneváč bol opitý a nemal oprávnenie predávať noviny, ihneď bol prevedený na policajné riaditeľstvo.