Bývalý šéf košickej činohry dostal prekvapivú výpoveď. Pre nadbytočnosť

Zastalo sa ho niekoľko známych hercov.

1. apr 2021 o 0:00 Jana Ogurčáková

KOŠICE. Jeden z najznámejších členov Štátneho divadla Košice Milan Antol už nie je jeho zamestnancom. V utorok večer na sociálnej sieti informoval, že dostal výpoveď pre nadbytočnosť.

Do košického divadla prišiel po vysokej škole v roku 1983 ako herec činohry.

S niekoľkými prestávkami, keď pracoval napríklad ako kreatívny riaditeľ TV Joj či riaditeľ rádia Flesh, sa v roku 2013 stal umeleckým šéfom, neskôr riaditeľom činohry.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Zo dňa na deň

Na tejto pozícii pôsobil až do vlaňajška, keď nový riaditeľ divadla Ondrej Šoth vymenil všetkých šéfov umeleckých súborov.

Súvisiaci článok Nový riaditeľ košického divadla vymenil umeleckých šéfov súborov Čítajte

Antol od minulého roka pôsobil opäť ako herec.

„Bol som sedem a pol roka šéfom činohry, účinkoval som v inscenáciách aj ako herec, zrežíroval som divácky úspešné muzikály Na skle maľované, tento vraj tiež končí, a pôvodný slovenský muzikál Móric Beňovský. Boli sme považovaní za kvalitný súbor a chceli s nami spolupracovať mnohí renomovaní režiséri. Po tomto období je pre mňa veľmi prekvapujúce, že som dostal rok a pol pred penziou poďakovanie vo forme výpovede z nadbytočnosti. Zo dňa na deň. Veľmi ma to prekvapilo, vôbec som to nečakal. Hral som v predstaveniach činohry a riaditeľ činohry mi pred časom oznámil, že v najbližšom období mám byť obsadený do ďalšej."

S aktuálnym riaditeľom Šothom sú spolužiaci zo základnej školy.