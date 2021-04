Vo vesmíre je druhá slovenská družica s košickým podpisom

Vyniesla ju ruská raketa z kozmodrómu Bajkonur v Kazachstane.

6. apr 2021 o 0:00 Lenka Haniková

Vo vesmíre je od 22. marca druhá slovenská družica. Na jej vývoji sa podpísala aj Technická univerzita v Košiciach. Do vesmíru ju vyniesla ruská raketa z kozmodrómu Bajkonur v Kazachstane. Jej cieľom je overiť nové možnosti sledovania gravitačných vĺn pomocou detekcie gama zábleskov na orbite Zeme. O prípadných komplikáciách pri štarte satelitu, jeho ďalších cieľoch či samotnom vývoji sme sa rozprávali s docentom Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach MIROSLAVOM ŠMELKOM.

Slovensko má na orbite od marca 2021 druhý satelit. Do akej miery je to úspech a prečo by nás to malo zaujímať?

- Každý úspešne vynesený a pracujúci satelit je úspech. Cesta na orbitu je náročná a nie každý satelit ju zvládne. Preto už samotný štart a jeho oživenie na orbite znamenajú veľa. Vesmírne misie by nás mali zaujímať hlavne pre ich vysokú náročnosť a taktiež pre ich veľký potenciál rozvoja vedy a techniky. Naša misia je o to zaujímavejšia, že na palube satelitu GRBAlpha sa nachádzajú systémy vyvinuté na Slovensku počas misie našej prvej družice skCUBE. V relatívne mladom segmente nanosatelitov nejde o úplne bežnú prax. Veľké množstvo týchto satelitov je zložených z unifikovaných komponentov dodávaných niekoľkými firmami. Ten náš je do veľkej miery domáci produkt a prispieva tak k rozvoju našej ekonomiky a pomáha udržať kvalitných ľudí na Slovensku.

Očakávali ste úspešné odštartovanie stroja, alebo ste sa obávali nejakých komplikácií?

- Moje osobné očakávania boli optimistické. Rakety Sojuz patria medzi najspoľahlivejšie, no vždy treba rátať aj s možnosťou poruchy. Vesmír chyby neodpúšťa. V prípade nášho štartu došlo taktiež k poruche, no nebolo to na samotnej rakete, ako naznačovali pôvodné informácie, ale na jednom z pozemných systémov. Porucha bola odstránená a raketa úspešne odštartovala. Pred vypustením našej družice musel vrchný stupeň rakety vykonať päť úprav orbity, kde vypúšťal ostatné družice, vrátane primárneho nákladu. Aj úpravy orbity totiž predstavujú riziko. Posledným rizikom je uvoľnenie družice z vypúšťacieho kontajnera do otvoreného vesmíru. Až týmto momentom môžeme hovoriť o úspešnom vynesení družice na obežnú dráhu Zeme.

Aké prípadne ďalšie komplikácie mohli pri štarte nastať?