Bývalý Rašiho námestník sa stal prednostom na Jazere

Starostka odmieta politikárčenie. Tvrdí, že potrebovala odborníka.

3. apr 2021 o 13:12 (aktualizované 3. apr 2021 o 13:38) Peter Jabrik

Vtedajší viceprimátori Martin Petruško a Renáta Lenártová (na snímke vpravo) spolu so starostkou Lenkou Kovačevičovou počas plaveckého podujatia Jazerná desiatka v auguste 2018. (Zdroj: MČ NAD JAZEROM)

KOŠICE. Starostka mestskej časti sídlisko Nad jazerom Lenka Kovačevičová (nezávislá) má novú prominentnú posilu.

Personálne načrela do bývalého vedenia mesta zo Smeru z čias primátorovania Richarda Rašiho (teraz Hlas). Prednostom miestneho úradu na Jazere sa totiž stal od 29. marca jeho vtedajší námestník a stranícky kolega Martin Petruško.

V primátorských voľbách v novembri 2018 prehral v súboji so súčasným šéfom košickej samosprávy Jaroslavom Polačekom (nezávislý) a z komunálnej politiky sa vytratil.

Od marca 2019 až do záveru roka 2020 pôsobil Petruško v predstavenstvách Východoslovenskej energetiky, a.s. a v innogy Slovensko s. r. o. (v nej aj ako jeden z konateľov). Ide o dcérske firmy akciovej spoločnosti VSE Holding (štát v nej vlastní 51 percent akcií).

Na tieto pozície sa dostal ako nominant štátu ešte za vlády Petra Pellegriniho (vtedy Smer, teraz Hlas).

Kovačevičová: Po covide potrebujem posilu

Starostka tvrdí, že sa rozhodla osloviť práve Petruška, lebo má dlhoročné praktické skúsenosti z odbornej práce a to ako právnik na Úrade Košického samosprávneho kraja alebo aj na pozíciách prednostu okresného úradu i krajského stavebného úradu či na poste viceprimátora.

„Mojou podmienkou tiež bolo, aby to bol právnik. Pán Petruško ovláda záležitosti štátnej správy i samosprávy. Neprijmem predsa niekoho, kto nemá vedomosti, ako funguje verejná správa. Nemám priestor ani čas viesť niekoho pol roka za ruku. Sú inštitúcie v meste či v štáte, ktoré riadi kadekto bez nárokov na odbornosť i skúsenosti a potom to tak aj vyzerá. Istú nemenovanú v našom meste riadi napríklad učiteľ telesnej výchovy. A mohla by som pokračovať..."

Túto pozíciu obsadila mestská časť priamo, teda bez výberového konania.