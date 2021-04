Herečka Dana Košická: Cítim deficit ľudského kontaktu, vnuka vidím vyrastať cez web

Jej sestra pracuje na infekčnom oddelení.

10. apr 2021 o 15:30 Monika Almášiová

KOŠICE. Takmer rok je bez javiska a tiež bez vnuka. Herečka Štátneho divadla Košice Dana Košická sa však aj v náročných chvíľach, ktoré ovplyvnili jej súkromie či prácu, snaží nájsť niečo pozitívne.

Súvisiaci článok Dana Košická: Z folklórnej šibačky v Ždiari mám dodnes zimomriavky Čítajte

„Ja sa snažím vo všetkom, čo je okolo mňa, hľadať niečo pozitívne, čo ma môže posunúť, čo sa môžem naučiť, čo je pre mňa výzvou a dá mi priestor na nejakú inú realizáciu,“ hovorí nielen o roku trvajúcom boji s pandémiou, ale aj o ďalších udalostiach, ktoré ju v živote stretli.

Na dnešnej situácii jej najviac prekáža to, že s vnúčikom, ktorého na svet priviedla v januári 2020 jej dcéra Mirka, nemôže byť toľko, koľko by chcela.

„Veľmi si uvedomujem, že si nemôžem naplno užiť to malé dieťa, čo je asi to najkrajšie, čo sa nám mohlo momentálne prihodiť. Je mi ľúto, že sú kontakty obmedzené, aj keď sme, samozrejme, na skypoch a messengeroch. Ale to nenahradí priamy kontakt,“ konštatuje.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

„Keď bolo trochu voľnejšie a stretli sme sa, zrazu som cítila deficit ľudského kontaktu, ktorý sa nedá ničím nahradiť. A už vôbec nie u takéhoto malého dieťaťa. To, že sa nemôžem stretávať s týmto malým človiečikom, neskutočne krásnym Božím darom, je pre mňa najväčší hendikep tohto obdobia,“ priznáva populárna herečka.