Matka zavraždila svojho novorodenca, rozhodli znalci

Košičanke hrozí doživotie.

6. apr 2021 o 0:00 Róbert Bejda

KOŠICE. Trestný zákon obsahuje okrem zločinov vraždy a úkladnej vraždy aj zločin vraždy novorodeného dieťaťa matkou. Dopustí sa ho vtedy, ak v rozrušení, spôsobenom pôrodom, úmyselne usmrtí novonarodené dieťa pri pôrode alebo hneď po ňom.

Vlani v septembri pribudol do košickej krimikroniky práve takýto prípad. Obvinená z tohto zločinu bola v tom čase 19-ročná Alžbeta K. z Lunika IX. Stíhaná bola a ešte stále je vo väzbe a za tento čin jej hrozilo väzenie od štyroch do ôsmich rokov.

Znalecké dokazovanie však doviedlo vyšetrovateľov k celkom iným záverom.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Zabalila do plachty a dala do vedra

Skutok sa stal v byte paneláka na Hrebendovej ulici, kde Alžbeta v presne nezistenom čase v nočných hodinách porodila živého chlapca. Podľa znenia vlani vzneseného obvinenia, matka v rozrušení, spôsobenom pôrodom a po predchádzajúcom fyzickom napadnutí zo strany jej druha - otca dieťaťa, bezprostredne po pôrode dieťa úmyselne usmrtila.

Prerezala pupočnú šnúru črepinou skla a porodila placentu, ktorú zabalila do plachty a vyhodila z balkóna. Dieťa potom zabalila do plachty a uložila do plastového vedra, ktoré zaniesla na lúku do krovinatého porastu.

Telo novorodenca bolo nájdené až o niekoľko dní. Príbuzní si totiž všimli, že Alžbeta porodila, no dieťa nikde nevideli. Napokon sa priznala a ukázala aj miesto, kde ho odložila. Bolo mŕtve.

Alžbetu na návrh prokurátora vzal súd do väzby. Dôvodom bola obava, že na slobode by sa ukrývala a takto marila vyšetrovanie. Sťažnosť nepodala.

Rozhodol znalecký posudok

Vyšetrovanie pokračovalo výsluchom obvinenej i svedkov a požiadaním znalcov o vypracovanie príslušných posudkov. Jeden z nich spôsobil vo vyšetrovaní zvrat.