Onkopacienti mali z testovania výnimku, ale bez testu ich lekári odmietali

Trápi ich izolácia a odlúčenie.

11. apr 2021 o 0:00 Monika Almášiová, Judita Čermáková

Liga proti rakovine je jednou z najznámejších organizácií, ktorá pomáha onkologickým pacientom. Aj na jej činnosť dopadla covidová ťažoba. Košické Centrum pomoci, ktoré vedie Ľubica Slatina, muselo zrušiť všetky spoločné podujatia, no domček nezavreli. Kým sa opatrenia nezačnú uvoľňovať, pomáhajú pacientom aspoň individuálne.

Aký rok prežila Liga proti rakovine?

- Myslím, že všetci sme prežili veľmi náročný rok, zvlášť my v Lige proti rakovine. Všetko bolo iné, úplne odlišné od predošlých rokov. Napríklad aj naša jediná verejnoprospešná finančná zbierka Deň narcisov sa nekonala v tradičnej forme a tradičnom termíne. Nebolo to na jar, ale na konci júla. V uliciach neboli narcisy, dobrovoľníci ani pokladničky. Bolo to zvláštne. Vyzerá to tak, že tento rok to bude obdobné.

Keďže zbierka Deň narcisov nebola vlani taká, ako ju poznáme, odrazilo sa to na množstve vyzbieraných peňazí?

- Deň narcisov bol úplne iný. Síce sme sa snažili dostať do povedomia ľudí nový dátum aj iný spôsob konania zbierky, ale absencia dobrovoľníkov a narcisov v uliciach bola citeľná. Samozrejme, odrazilo sa to aj na výnose zbierky. Pre porovnanie, aj keď teda ťažko porovnávať predošlé roky s rokom minulým, v roku 2019 celoslovenský výnos zbierky dosiahol 1 125 000 eur. V roku 2020 bol hrubý výnos necelých 284-tisíc eur. Je to obrovský rozdiel. Tieto financie využívame na zabezpečenie programov a aktivít pre onkologických pacientov. Bude to náročné.

Kde všade tieto peniaze chýbajú?

- Z výnosu zbierky každoročne financujeme celoslovenské aktivity pre onkologických pacientov. Za všetky spomeniem napríklad Onkoporadňu – telefonické aj mailové poradenstvo pre pacientov, kde máme odborníkov z rôznych oblastí, napríklad lekárov, psychológov, sociálnych poradcov, právnikov. Pacienti môžu bezplatne zavolať, ak sa potrebujú poradiť. Financie z výnosu zbierky Deň narcisov sú využívané aj na zabezpečenie ďalších programov a aktivít pre pacientov, prevádzku troch Centier pomoci (Bratislava, Martin, Košice), relaxačné pobyty pre pacientov, rodinné pobyty, finančná výpomoc v hmotnej núdzi.

Organizovali ste množstvo aktivít, sú teraz vôbec možné osobné stretnutia s pacientmi?

- V bežnom období sme mávali v Centre pomoci hromadné aktivity – kreatívne kurzy, jazykové kurzy, cvičenie, besedy, prednášky. Ľudia sa stretávali, tvorili, trávili tu čas. Teraz je to iné. Hromadné aktivity neprebiehajú. Napriek tomu sme Centrum nezatvorili. Pacienti majú možnosť individuálnej návštevy. Vzhľadom na svoj zdravotný stav potrebujú napríklad rehabilitáciu či lymfodrenáž. Individuálne teda využívajú služby našej fyzioterapeutky. Po psychickej stránke pomáha pacientom aj ich blízkym psychologička. Je k dispozícii nielen na telefonickej Onkoporadni, ale aj osobne v Centre pomoci. Práve teraz je možnosť navštíviť naše priestory, zistiť, ako môžeme pacientom pomôcť. Návštevy prebiehajú individuálne po vzájomnej dohode a za dodržania všetkých potrebných opatrení.

Ako prežívajú túto neľahkú dobu onkologickí pacienti? Čo im spôsobuje najväčšie problémy?

- Ťažko to zovšeobecňovať, každý má vlastný spôsob prežívania. Ale najviac ich trápi asi izolácia, odlúčenie. Celková životná zmena, nemožnosť stretávania sa. Ľudia s onkologickou diagnózou trávia väčšinu času izolovaní v domácom prostredí. Z dlhodobého hľadiska je to pre nich frustrujúce. Nemôžu nikam ísť, boja sa. Nemôžu sa stretávať ako predtým. Často sa stretávajú aj s nezáujmom okolia. Je to náročná doba aj pre zdravého človeka, nieto pre niekoho, kto má oslabenú imunitu a vážnu diagnózu.

Je problémom aj ekonomická situácia rodín? Ako sa im v tomto dá pomôcť?

- Mnohým rodinám chýbajú financie. Či už ide o stratu zamestnania v dôsledku celkovej pandemickej situácie, alebo o chýbajúci príjem pre vážne ochorenie. Onkologický pacient v hmotnej núdzi nás môže požiadať o jednorázový finančný príspevok. Ale vieme pomôcť aj inak - pacientkam po strate vlasov môžeme bezplatne poskytnúť parochňu, prípadne môže pacient (aj so sprievodom) v Centre pomoci bezplatne prenocovať, ak je z iného mesta a potrebuje ísť ráno na vyšetrenie na onkológiu. Ďalšou formou pomoci sú napríklad aj relaxačné pobyty či rodinná týždňovka. Je to týždenný pobyt pre pacientov, prípadne pre celé rodiny s deťmi, kde je pacientom rodič. Za iných okolností by sa pacienti alebo celé rodiny na týždenný pobyt nedostali. Pobyty sú pre nich bezplatné, zabezpečujú si iba cestu na miesto pobytu a potom po pobyte cestu opäť domov. Veľmi si želáme, aby aj tento rok bolo možné tieto pobyty uskutočniť.

V nemocniciach sú, s krátkou prestávkou, už takmer rok zakázané návštevy. Práve pri onkologických diagnózach bývajú hospitalizácie dlhé. Takáto izolácia nepridá chorému k jeho pohode.

- V mnohých nemocniciach nie je možnosť návštevy pacienta, čo je v tomto období pochopiteľné. Pacienti pociťujú izoláciu, nezáujem, odlúčenie. Ak sa cítia osamotení, môžu využiť napríklad našu bezplatnú telefonickú poradňu a porozprávať sa s psychologičkou.

Majú rodiny možnosť rozlúčiť sa so svojim blízkym, ktorý je v terminálnom štádiu choroby?

- Napriek zložitej pandemickej situácii sú chvíle, kedy je blízkym umožnené stretnúť sa s pacientom. Ide najmä o pacientov v terminálnom štádiu ochorenia. Niektoré zariadenia či nemocnice skutočne umožnia rodine dôstojne sa rozlúčiť. Je to individuálne, závisí to od konkrétneho prípadu či nemocnice. Tieto záležitosti ale nie sú v kompetencii Ligy proti rakovine. Sme však veľmi radi, že v mnohých nemocničných zariadeniach nevymizla ľudskosť.

Obracajú sa na vás aj so žiadosťou o viac informácií k očkovaniu? Je pre nich vôbec dostupné? Respektíve, mali by byť onkologickí pacienti v očkovacej stratégii uprednostnení?

- Mnohí pacienti najprv riešili potrebu testovania, teraz ich zaujíma očkovanie. V súvislosti s testovaním boli prvotné informácie, že onkologickí pacienti majú výnimku z testovania. Realita bola však taká, že mnohým bola odmietnutá zdravotná starostlivosť, pokiaľ sa nepreukázali negatívnym testom. Čo sa týka očkovania, denne sa na nás obracajú pacienti s otázkami, či je pre nich očkovanie vhodné, prípadne akou vakcínou, kedy... Liga proti rakovine nie je tvorcom koncepcie očkovania, dostupné informácie získavame z médií rovnako ako pacienti. Žiaľ, nevieme dať jasné odpovede na ich otázky.

Niektorí pacienti hlásia, že mnohé ambulancie nefungujú, alebo sú obmedzené. Vnímate to aj v Lige? Obracajú sa na vás pacienti s prosbou o pomoc?

- Liga proti rakovine sa zameriava na psycho-sociálnu starostlivosť o pacientov a ich blízkych. Fungovanie onkologických ambulancií či nemocníc nevieme ovplyvniť. Mnohí pacienti nám síce volajú v snahe posťažovať sa a vyriešiť túto situáciu, avšak to nie je v našej kompetencii.

Čo by pomohlo onkopacientom v tejto situácii, čo by malo lepšie fungovať, aby sa im ľahšie bojovalo?

- Zhrnula by som to do jedného slova – záujem. Záujem ľudí, záujem nielen rodiny, príbuzných. Aby sa ľudia začali zaujímať jeden o druhého, aby si pomáhali. Neberme to tak, že nám sa to nemôže stať. Pacienti potrebujú reálnu pomoc a nie je to vždy len o peniazoch. Pacienti alebo blízki onkologického pacienta by sa nemali báť požiadať o pomoc. Mnohokrát nám ľudia vyčítajú, že sme ako Liga proti rakovine nepomohli. Keď sa však pacient alebo príbuzný neozve, nemáme sa ako dozvedieť, že pomoc potrebuje. V mnohých nemocniciach pacient dostane od zdravotníkov letáčik či informáciu o Lige proti rakovine, ale bojí sa ozvať a požiadať o pomoc. Pritom stačí tak málo – komunikovať.