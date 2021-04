Starosta z Košíc má druhýkrát covid, k vakcíne sa nedostal: Na vládu mám ťažké srdce

Nakazila sa tretina úradu, je zdecimovaný.

8. apr 2021 o 0:00 Jaroslav Vrábeľ

KOŠICE. Vlani v októbri sa na covid-19 nakazil prvýkrát, teraz v marci druhý raz.

Tomu sa hovorí z pekla šťastie, komentuje z karantény svoju situáciu starosta mestskej časti Sídlisko KVP a poslanec mesta Košice Ladislav Lörinc (nezávislý).

„Zaočkovať som sa ešte nestihol, lebo ako 32-ročný som sa ešte nedostal na rad a starostov napriek dlhodobej požiadavke Združenia miest a obcí Slovenska vláda stále nezaradila medzi kritickú infraštruktúru, na čo mám ťažké srdce,“ vraví.

Opisuje, že po teste na protilátky po prvom covide koncom roka mu lekár povedal, že toľko protilátok a tak rýchlo po prekonaní koronavírusu ešte nevidel.

Protilátky nechránia na 100 percent

„Norma bola 40 a mne namerali 200. Povedal mi, že som chránený, pričom u nás je ustálené, že tri mesiace po prekonaní covidu by ste mali byť chránení protilátkami. Druhýkrát som bol pozitívne testovaný koncom marca, takže akoby to bolo načasované. Lekár sa vyjadril, že protilátky vás síce chránia, ale už sú tu aj mutácie, takže nie je to neviditeľný štít, ktorý vás ochráni pred všetkým.“

Lörinc priznáva, že po prvom covide mohol byť aj opatrnejší.

„Človek to berie tak, aj keď sme sa stretávali, že ja už som v pohode, už som to prekonal a je malá šanca sa zasa nakaziť, navyše keď máte protilátky. Hoci rúška a opatrenia som dodržiaval, keď sa stretávam s niektorými ľuďmi pravidelne alebo v rodine, tak človek už respirátor či rúško nenosí. Nemôžem teda povedať, že všade a na 100 percent som ho nosil, ale tak primerane zdravo.“

Vie, ako sa druhýkrát nakazil

Ako sa nakazil prvýkrát vlani v októbri, vraj doteraz nevie, ale druhýkrát to už taká záhada nebola.