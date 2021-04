Košičania roky zadarmo využívali pozemky mesta. Radnica zrazu žiada nájomné

Ľudia sú prekvapení, hrozia im súdom.

9. apr 2021 o 0:00 Jana Ogurčáková, Judita Čermáková

KOŠICE. Mnohí Košičania si nedávno v pošte našli list, v ktorom ich mesto vyzýva na priamy prenájom pozemkov pod ich garážami.

Tie obyvatelia užívajú aj desaťročia a platili mestu aj daň z nehnuteľností.

Z výzvy od magistrátu však zistili, že problémom je pozemok pod garážami.

Ten stále vlastní mesto.

Redakcii napísala obyvateľka mestskej časti Sever, s manželom majú garáž na Vodárenskej ulici.

„Ľudia dostali listy. Bez akéhokoľvek upozornenia, resp. inej možnosti sa mesto rozhodlo tieto pozemky dať ľuďom do prenájmu. To znamená zaplatiť spätne dvojročné nájomné plus za tento rok. Ľudia sú v zúfalom stave, nemajú pomaly ani z čoho žiť, nevedeli o tom. Celé roky žili v tom, že ak platia daň za garáž, že pozemok patrí ku garáži. Celé roky sa mesto neozvalo. V dnešnej dobe je to rana do chrbta.“

Neporiadok v pozemkoch

Severanka, ktorá nechcela byť menovaná, hovorí, že svoju garáž využívajú 20 rokov a platili za ňu aj daň mestu.

„To však nikdy neupozornilo ľudí, aby si pozemky odkúpili. Absolútne nevieme, ako sa to mohlo stať, a neviem, prečo nás mesto doteraz nevyzvalo a nedalo nám možnosť si to odkúpiť. Prekvapilo ma to veľmi, mesto v tom malo chaos a my na to teraz doplatíme. Pravdepodobne sa s tým nič nebude dať robiť, ja som totiž zisťovala a to isté urobili aj v Bratislave.“

Očakáva, že väčšina ľudí pristúpi na podmienky mesta.

Teraz má zaplatiť nájom za dva roky dozadu plus za aktuálny rok.

Ak je nájom vyčíslený napríklad na 250 eur, tak 750 eur musia v máji uhradiť mestu.

Omnoho väčší problém je to však pre jej suseda, ktorý je dôchodca a žije sám.