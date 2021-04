Deti prídu o zážitok. Zápis prvákov do košických škôl bude vyzerať inak

Výnimočne môže prísť do školy len rodič.

8. apr 2021 o 11:08 Kristián Sabo

KOŠICE. Už počas víkendu sa na základných školách (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice uskutočnia zápisy škôlkarov do prvých ročníkov.

Termín je každoročne v zmysle schváleného všeobecne záväzného nariadenia stanovený na prvý piatok a sobotu po Veľkej noci.

Doklady predložia neskôr

Zápis budúcich prváčikov však bude tento rok vyzerať inak a deti s rodičmi sa kvôli súčasnej pandemickej situácii počas zápisu v triedach nestretnú.

Zopakuje sa tak situácia z minulého roka, keď zápisy prebehli bez prítomnosti detí a rodičov.

„Do 1. ročníka na školský rok 2021/22 sa zapisujú deti narodené od 1. septembra 2014 do 31. augusta 2015, ako aj deti, u ktorých v uplynulom školskom roku nastal odklad školskej dochádzky. Jednotlivé školy už od marca zverejňovali na svojich webstránkach prihlášky. Tie je možné už teraz zasielať elektronicky alebo poštou na adresu ZŠ,“ dozvedeli sme sa z magistrátu.

V prípade, že už bola prihláška elektronickou formou odoslaná správne, rodičia dostali potvrdzujúci e-mail.

„Všetci rodičia, ktorí doteraz neprihlásili svojich prvákov, majú možnosť to urobiť ešte do konca apríla. Ak by v piatok popoludní alebo v sobotu predpoludním predsa len chceli prísť osobne zapísať svoje dieťa do 1. ročníka, prípadne majú nejasnosti s vyplnením prihlášky, môžu tak za dodržania prísnych hygienických opatrení urobiť v priestoroch školy, ktorú si pre svoje dieťa vybrali.“

Osobné zápisy sú umožnené len v odôvodnených prípadoch po dohode s vedením školy.

Niektoré majú na to určené hodiny, v iných sa musia najprv telefonicky dohodnúť na presnom čase zápisu.

Vo všetkých prípadoch však budú musieť rodičia nechať deti doma.

„Mrzí nás, že deti prídu o zážitok spoznať svojich nových kamarátov, avšak kvôli obavám o ich bezpečnosť a zdravie sme museli pristúpiť k týmto krokom. Vyzývame rodičov, ktorí doposiaľ nevyplnili prihlášku svojho prváka, aby tak čo najskôr urobili. Vzhľadom na aktuálnu situáciu preferujeme elektronickú komunikáciu, v odôvodnených prípadoch môžu rodičia zapísať svoje deti v piatok alebo v sobotu aj osobne," uviedla viceprimátorka mesta Košice Lucia Gurbáľová (KDH).

Doplnila, že o prijatí dieťaťa na ZŠ rozhodne jej riaditeľ do 15. júna.

Predpokladá, že overovanie údajov u detí a ich rodičov na ZŠ nastane po uvoľnení epidemiologických opatrení v priebehu budúceho mesiaca.

„Rodičia potom budú pri osobnej návšteve školy vyzvaní, aby predložili svoje občianske preukazy a rodný list dieťaťa.“

Zápisy do škôlok budú v máji

V materských školách (MŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa zápis uskutoční v priebehu mája 2021.

Každá MŠ má určené vlastné podmienky.

Na rozdiel od minulosti bude posledný ročník MŠ v zmysle novely zákona o výchove a vzdelávaní povinný pre všetky deti, ktoré najneskôr 31. augusta 2021 oslávia piate narodeniny.

Tie budú prijímané prednostne podľa miesta trvalého bydliska.

Na zápis budúcich škôlkarov bude potrebné predložiť kompletne vyplnenú a podpísanú žiadosť zákonného zástupcu o prijatie do MŠ spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti, ktorá obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

Po overení všetkých údajov rozhodnú riaditelia materských škôl o prijatí dieťaťa na základe kapacitných možností.

Prednostne prijímajú päťročné deti

„Pri prijímaní sa budú najskôr brať do úvahy prihlášky u tých detí, ktoré dovŕšili 5 rokov. Následne sa budú do tried zaraďovať aj mladšie deti od troch rokov. Predpokladáme, že tak ako doteraz bude možné v MŠ umiestniť všetky deti, ktorých rodičia si podajú prihlášku,“ vysvetlila vedúca oddelenia školstva Magistrátu mesta Košice Beáta Lopušniaková.

V ojedinelých prípadoch sa napríklad kvôli menšej kapacite niektorej MŠ môže stať, že práve do tejto škôlky nebudú môcť prijať všetkých záujemcov.

Rodičom bude potom ponúknutá iná MŠ v najbližšom okruhu.

