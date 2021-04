V dopravných podnikoch ohlásili na pondelok výstražný štrajk

Chcú pritlačiť na vládu, aby riešila výpadky príjmov.

9. apr 2021 o 11:30 (aktualizované 9. apr 2021 o 12:23) Peter Jabrik

KOŠICE. Zástupcovia zamestnancov v dopravných podnikoch v mestách Bratislava, Košice a Prešov vyhlásili na pondelok výstražný štrajk v čase od 8. do 9. hodiny.

„Na základe vyhlásenia štrajkovej pohotovosti v zmysle Ústavy Slovenskej republiky, čl. 37 odst. 4., ktorú zástupcovia zamestnancov dopravných podnikov na Slovensku vyhlásili 23. marca 2021 a vyjadrili tak svoj nesúhlas s rozhodnutím Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky vo veci zamietnutia kompenzácie výpadkov príjmov vyvolaných pandémiou covid-19 a z dôvodu neriešenia vzniknutej situácie oznamujeme uskutočnenie výstražného štrajku v zmysle ústavy. Uskutoční sa v pondelok 12. apríla v čase od 8.00 do 9.00 hod.,“ píše sa vo zverejnenom oznámení zástupcov zamestnancov.

Horváth: Pacientov odvezie do nemocníc linka „H“

Predák základnej odborovej organizácie vodičov MHD pri DPMK a člen dozornej rady tohto podniku Ivan Horváth pre Korzár uviedol, že predsedovia odborových organizácií dospeli k tomuto rozhodnutiu, lebo sa stále nerieši na centrálnej štátnej úrovni kompenzácia výpadkov príjmov tých dopravných podnikov, ktoré sú zaradené do verejnej správy.

„Stále to nie je vyriešené, hoci prešiel už rok od prvej vlny pandémie. Nemáme na papieri alebo aspoň aktuálnou zmenou zákona už zabezpečené, že naše podniky dostanú nejaké kompenzácie. Pritom v týchto dopravných podnikoch reálne hrozí hromadné prepúšťanie,“ vysvetlil Horváth.

Zdôraznil, že výstražný štrajk nie je namierený voči cestujúcej verejnosti, zriaďovateľom ani vedeniam týchto verejných dopravcov, ale ide o výstrahu, že tento problém je potrebné urýchlene riešiť.

„Aby sa pondelkový štrajk dotkol čo najmenej cestujúcich, prispôsobili sme tomu aj jeho priebeh. Všetky vozidlá dôjdu až na konečné zastávky i po jeho začiatku o 8.00 hod. Až tam ich vodiči odstavia do 9. hodiny. Po tomto čase budú riadne pokračovať vo vykonávaní svojich služieb,“ informoval odborový predák.

Konkrétne v Košiciach sa zabezpečí na čas štrajku výprava náhradných autobusových liniek „H“, ktoré zo stanice odvezú pacientov do oboch pracovísk Univerzitnej nemocnice L. Pasteura – na Rastislavovej i na Triede SNP.

„Takisto budú riadne premávať električkové a autobusové spoje R, RA i školské spoje,“ doplnil Horváth.

Horváth: Za mesačný výpadok by boli dva nové autobusy

Nechcel zatiaľ predbiehať, kedy a za akých okolností sú odhodlaní vyhlásiť aj neobmedzený štrajk.

„Nebudeme stanovovať žiadne ultimatívne dátumy. Uvidíme, čo sa bude diať následne po výstražnom štrajku. Máme nejaké informácie, že niečo prebehlo v Národnej rade SR. Je tam síce spomenutá osobná preprava, ale opäť nie konkrétne podniky vo verejnej správe (návrh zákona, ktorý umožní novú schému štátnej pomoci - pozn. red.),“ poznamenal košický odborár.

Spomenul, že medzi 19. a 23. aprílom má v Bratislave rokovať o tejto situácii primátor Košíc Jaroslav Polaček (nezávislý).

Angažovať sa chystá podľa neho i Združenie miest a obcí Slovenska.

„Uvidíme, aké informácie dostanú od príslušných štátnych orgánov a či sa niečo vôbec pohne smerom k riešeniu tohto závažného problému.

„Naozaj by som sa nerád dožil toho, aby sme znižovali počet zamestnancov, čo prinesie so sebou zníženie výkonov vo verejnom záujme, teda obmedzovanie spojov. Už teraz máme v dôsledku pandémie obmedzené autobusové linky 19 i 72, takisto dve nočné a aj električkovú č. 7 do 20. hodiny. Stále premávame v prázdninovom režime. Naše podniky už melú z posledného. Mesačné výpadky tržieb len v Košiciach dosahujú hodnotu dvoch nových autobusov (okolo 600-tisíc až 700-tisíc eur – pozn. red.), ktoré sme mohli kúpiť,“ uviedol Horváth.