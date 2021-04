Župan Trnka: Riadenie očkovania z Bratislavy zlyhalo

Kraj si podľa neho vie vyriešiť svojich obyvateľov do dvoch mesiacov.

11. apr 2021 o 0:00 Michal Lendel

Košický samosprávny kraj (KSK) očkuje najrýchlejšie na Slovensku. Podľa jeho predsedu Rastislava Trnku (nezávislý) by vedela župa vakcinovať 10-krát rýchlejšie, ako je to v súčasnosti. To by znamenalo, že všetci obyvatelia z juhovýchodu Slovenska by mali byť zaočkovaní do dvoch mesiacov. Problémom je podľa jeho slov registrácia na očkovanie a nedostatok vakcín.

Kedy začal kraj s hromadným očkovaním?



- Prevádzku veľkokapacitného očkovacieho centra sme spúšťali 27. februára. Doposiaľ bolo v prevádzke 21 dní. KSK otváral veľkokapacitné očkovacie centrum v Košiciach ako jeden z prvých krajov na Slovensku. Kým v prvý deň sme zaočkovali približne 500 ľudí, dnes sa blížime k 3000. Po mesiaci od spustenia očkovacieho centra sme sa stali krajom, ktorý očkuje najrýchlejšie na Slovensku.

Koľko ľudí sa zatiaľ stihlo zaočkovať?



- K 9. 4. sme zaočkovali už 38 061 ľudí. Z Košického kraja prišlo do nášho očkovacieho centra približne 85 percent ľudí, 12 percent prišlo z Prešovského kraja, no prichádzajú sa k nám očkovať ľudia z celého Slovenska, teda zo všetkých krajov.

Množstvo ľudí prekvapilo, že sa samosprávy, medzi nimi i samosprávne kraje, úspešne zhostili úlohy organizovať veľké akcie ako plošné testovanie ale i vakcinácie. Čo bolo najťažšie pri rozbehnutí veľkokapacitného očkovacieho centra na Ostrovského?

- Centrálne riadenie pri očkovaní z Bratislavy zlyhalo. Vakcinácia je ideálnou kompetenciou pre strednú úroveň riadenia, teda samosprávne kraje, keďže očkovanie sa nedá manažovať ani na lokálnej úrovni. Neviem si predstaviť manažovanie očkovania v každej dedine či meste. Samosprávne kraje vnímajú ako prirodzenú úlohu pomáhať a byť na strane ľudí z regiónov.