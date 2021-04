Za dva roky nič. Sen starostu Petrovčika o centre Košíc bez áut narazil na nevôľu ľudí

Primátor Polaček sa ide inšpirovať Vallom.

13. apr 2021 o 0:00 Jana Ogurčáková, Judita Čermáková

KOŠICE. Bratislava pred niekoľkými dňami predstavila plán na verejný priestor v centre mesta bez áut.

Zásadnú zmenu spustil tamojší magistrát už pred dvoma rokmi, keď vypísal medzinárodnú architektonickú súťaž.

O ambicióznom pláne rozšíriť pešiu zónu hovoril aj Igor Petrovčik (exSpolu) ako čerstvý starosta košického Starého Mesta na stretnutí s podnikateľmi v marci 2019.

„Kováčsku a Mäsiarsku ulicu si viem predstaviť ako pešiu zónu. To by bola nádhera, iné metropoly v Európe sú príkladom toho, že sa to dá. Poďme sa o tom baviť, poďme robiť všetky kroky, aby sa to čo najskôr podarilo. Pevne verím, že tento môj sen sa podarí zrealizovať aspoň do konca volebného obdobia. To znamená, že hovoríme o štyroch rokoch.“

Za dva roky sa však žiadne konkrétne kroky či rokovania neuskutočnili.

Dlhšia pešia zóna

Petrovčik argumentuje, že na jeho vyjadrenia, aby aj Kováčska a Mäsiarska boli súčasťou centrálnej pešej zóny, prišli vzápätí rozporuplné a prevažne negatívne reakcie.

„Od podnikateľov v centre, od občanov, ktorí tam bývajú, od seniorov, ktorí sa chcú doviezť blízko k bytu či poliklinike. Nezáväzne som o tom hovoril s dopravným inžinierom Pavlom Titlom, aby som mal odborný pohľad, čo všetko by k takémuto kroku bolo potrebné urobiť. Nesúhlasné reakcie však nevnímam tak, že rozšírenie pešej zóny je a priori zlá myšlienka, práve naopak, s nádejou čakám na nového hlavného architekta mesta Košice, ktorý vzíde z prebiehajúceho konkurzu.“