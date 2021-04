Košice pred sto rokmi: Ručný granát ťažko zranil deti, železničiari naháňali prasa

Zaujímavé články z dobových novín.

18. apr 2021 o 0:00 Tomáš Ondrejšík

Domáce prasa vo francúzskom parku

Pred niekoľkými dňami sa stala v Košiciach skutočne veľmi zaujímavá príhoda.

Asi tak na poludnie sa pred nádražím zbiehajú ľudia, tváre majú usmiate a živé gestá sprevádzajú hlučnými slovami. Čo sa stalo?

Z nádražia vybehlo stokilogramové prasiatko a pokojne sa prechádzalo vo francúzskom parku pred nádražím.

Uniformovaní železničiari všetkých hodností behali za ním, kričali naň, volali, prosili, hubovali, kliali a smiali sa, robili bežačky závody — ale všetko márne.

Prasa sa spokojne prechádzalo a asi sa mu veľmi páčilo nové zriadenie parku.

Len tomu sa asi divilo, že ľudia hrabú sa v zemi ako štetinaté zvieratá, že rozrývajú zem a robia z nej rozličné kopčeky.

Asi v tom videlo prasiatko zasahovanie ľudskej moci do právomoci prasacieho národa, a tak naše prasiatko nie len opravovalo to, na čo ľudia pri budovaní francúzskeho parku zabudli, ale súčasne aj dokončievalo úctyhodnú prácu múdrych hláv, že ovšem voľakde to či ono opravilo a svojmu vkusu prispôsobilo, je celkom pochopiteľné.

Konečne, keď už všetko si prehliadlo a do poriadku dalo, poslúchlo hlasy svojich pánov a po polhodinovej prehliadke sa vrátilo opäť domov.

Slovenský východ, 12. 4. 1921

Mestská letná plaváreň