Ekokatastrofa pri Hornáde. Košičan nafotil spúšť po vode, z unikátnej prírody je kanál

Stromy sú ovešané odpadom, koná i polícia.

15. apr 2021 o 0:00 Jaroslav Vrábeľ

KOŠICE. Ekokatastrofa pri Hornáde. Tak nazval video a fotogalériu zo svojho nedávneho cyklistického výletu popri rieke Hornád z košickej mestskej časti Krásna až do obce Čaňa Július Szabo.

Množstvo odpadu je tam prilepené alebo zavesené na stromoch vedľa rieky.

„Keď som sa pred asi piatimi rokmi prvýkrát vybral na bicykli popri Hornáde z Košíc až do Maďarska, prekvapila ma tá nádherná príroda okolo neho. Doslova džungľa plná volaviek a iných vtákov, ktoré inde v Košiciach neuvidíte, srniek, rôznych mŕtvych ramien a močiarov, jazier, zaplavených lužných lesíkov a riek. Unikátna vodná príroda so sopečnými kopcami Slanských vrchov v pozadí," opisuje Košičan, ktorý sa venuje aj fotografovaniu i tipom na výlety, prečo tam rád chodieva niekoľkokrát do roka.

Z unikátnej prírody je stoka

„Teda až doteraz... Nádherná príroda, ktorá by mohla byť lákadlom a magnetom pre cykloturistov nielen z Košíc a okolia, ale aj z väčšej diaľky, a ktorá by mohla byť pýchou Košického kraja, dnes vyzerá ako kanál obklopený plastovým odpadom. Každý konárik na stromoch okolo Hornádu je ovešaný plastom, plachtami, fóliami, vlhčenými utierkami, taškami, stavebným odpadom, oblečením, pneumatikami a dielcami z áut!" hovorí Szabo.