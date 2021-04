Košičania sa zľakli novej cesty. Mesto sa pomýlilo v letáku

Obyvateľov upokojoval starosta. Radnica sa ospravedlnila.

14. apr 2021 o 0:00 Jana Ogurčáková

KOŠICE. Pred Veľkou nocou odštartovala výstavba ďalšej etapy prepojovacej komunikácie medzi dvoma košickými mestskými časťami - Perešom a Lorinčíkom.

Cestu, o ktorej sa hovorí už desiatky rokov, chce mesto vybudovať v lete a celú dokončiť najneskôr v januári 2022.

Primátor Jaroslav Polaček (nezávislý) na mieste prednedávnom slávnostne so starostami mestských častí informoval o stavbe polkilometrovej cesty.

Stavebné práce zrealizuje spoločnosť Colas Slovakia.

Tá uspela vo verejnej súťaži s cenou 465 142 eur, čo je takmer o polovicu menej, než bola predpokladaná hodnota zákazky.

1200 letákov

V súčasnej etape sa vybuduje prepojovacia komunikácia spájajúca východnú časť ulice Bystrická v Pereši pri napojení na plánovaný obytný súbor Lorinčík-Háje.

O začatí prác informovalo mesto obyvateľov oboch mestských častí letákom. Na tento účel dali vytlačiť 1200 kusov za 85 eur.

Keď si však na nich ľudia mapku novej cesty pozreli, prekvapení volali starostovi Pereša Jozefovi Karabinovi (nezávislý).

„Na letáčiku od mesta Košice, ktoré dostali do poštových schránok, je chybne znázornená budúca prepojovacia komunikácia, k čomu som prijal niekoľko oprávnených kritických podnetov. V letáčiku je chybne vyznačená trasa, respektíve, smer napojenia budúcej komunikácie z Lorinčíka ku Vyšnému Lorinčíku (200 metrov). Projekt o tom vôbec neuvažuje kvôli majetkovým vzťahom a strmým kopcom. Skutočný projekt nemá s touto mapkou nič spoločné,“ vysvetlil.

Sekli sa

Podľa projektu a aj začatých prípravných prác bude totiž viesť prepojovacia komunikácia od Lorinčíka (medzi Lorinčíkom-Háje a Vyšným Lorinčíkom) smerom k Perešu v dĺžke približne 500 metrov.

„Mrzí ma skutočnosť, že PR letáčik mesta Košice nebol samosprávou Pereša vopred odkonzultovaný a doručený bol do poštových schránok obyvateľov Pereša a Lorinčíka s uvedenou chybou,“ hovorí Karabin.

Kontaktoval aj realizátora stavby, ktorý ho uistil, že stavebné práce postupujú podľa schváleného projektu a nie podľa trasy vyznačenej v letáku.

„Rýchlo dajme, aby dačo bolo, to je systém pán Polaček. Najprv dám, potom premýšľam,“ kritizuje mestský poslanec.

Radnica priznáva, že spravila chybu.

„Pri grafickom spracovaní návrhu prišlo k nesprávnemu naznačeniu trasy budúcej prepojovacej komunikácie, za čo sa ospravedlňujeme. Veríme, že aj napriek tomu ocenia obyvatelia oboch mestských častí, že po vyše 40 rokoch, keď sa o tomto projekte začalo hovoriť, budú môcť už koncom tohto roka využívať medzi Perešom a Lorinčíkom nielen novovybudovanú cestnú komunikáciu, ale aj chodník pre peších a cyklochodník,“ reaguje hovorca mesta Vladimír Fabian.

Mesto sľubuje zlepšenie dopravného spojenia, skrátenie cesty a predpokladá aj zefektívnenie autobusovej linky MHD, ktorá podľa neho bude môcť premávať z Pereša cez Háje priamo do Lorinčíka.

Cesta je v pláne dekády

„Mestu Košice sa podarilo vo verejnej súťaži ušetriť až polovicu predpokladanej hodnoty zákazky. Tieto financie sa môžu použiť aj na ďalšie rozvojové projekty, napríklad aj pre obyvateľov oboch mestských častí,“ dodal Fabian.

Karabinovi prekáža aj to, že na letáku, ktorý dostali miestni, je zvýraznené heslo Fungujúce Košice. Ide totiž o jedno z predvolebných hesiel primátora a zároveň názov poslaneckého klubu v mestskom zastupiteľstve, ktorý zo začiatku volebného obdobia Polačeka podporoval.

„Nahnevalo ma to a poviem to aj primátorovi, na základe čoho tam dal logo Fungujúce Košice? Platila to skupinka Fungujúcich Košíc? A je tam ešte väčším písmom ako mesto Košice.“

Radnica oponuje tým, že „Fungujúce Košice sú aj o tom, že sa pre občanov postaví to, o čom sa 40 rokov len hovorilo a ešte sa pritom ušetrí polovica plánovaných peňazí.“

Prepojovacia komunikácia má smerovať z Lorinčíka smerom k Perešu. Podľa letáku sa mal spojiť Lorinčík s Vyšným Lorinčíkom, čo je podľa Karabina nezmysel. (zdroj: archív)