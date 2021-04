V Košiciach budú zadarmo testovať na protilátky proti covid-19

Ide o štúdiu pre 10-tisíc ľudí.

16. apr 2021 o 15:05 TASR

KOŠICE. Na prítomnosť protilátok voči vírusu SARS-CoV-2 sa bude môcť dať v Košiciach bezplatne otestovať 10 000 ľudí.

Testovanie v priestoroch magistrátu sa začne v pondelok a potrvá dva týždne.

Cieľom štúdie je zistiť kolektívnu imunitu v populácii východného Slovenska.

Ako pripomenula prodekanka Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach a prednostka Ústavu epidemiológie Monika Halánová, účasť v štúdii je dobrovoľná.

Otestujú aj deti

LF UPJŠ v rámci predchádzajúcich štúdií overovala antigénové testy a zisťovala tiež mieru výskytu mutácií nového koronavírusu.

„Táto štúdia je určená pre ľudí, ktorí ochorenie covid-19 prekonali, alebo pre ľudí, ktorí ochorenie prekonali asymptomaticky a možno o tom ani nevedia. Ukáže to práve prítomnosť protilátok," povedala s tým, že test na protilátky sa vykonáva odberom krvi z bruška prsta.

Určený je pre všetky vekové kategórie vrátane detí. V tomto prípade je potrebný aj informovaný súhlas zákonného zástupcu.

Halánová zdôraznila, že štúdia nie je určená pre ľudí, ktorí už absolvovali očkovanie proti ochoreniu covid-19, a to ani prvú dávku vakcíny.

„Potrebujeme zistiť, koľko ľudí v meste bolo reálne počas tejto pandémie chorých," dodala.

Registrácia nie je potrebná

Testy v rámci prevalenčnej štúdie Prevcoveast budú na magistráte na Triede SNP vykonávať od pondelka do štvrtka od 12.00 do 17.00 hod. a od piatka do nedele od 9.00 do 17.00 hod.

Elektronická registrácia prostredníctvom webovej stránky korona.kosice.sk nie je potrebná, nevyhnutnou súčasťou samotnej štúdie je však vyplnenie dotazníka a informovaného súhlasu.

Záujemca si ich môže vytlačiť a vyplniť vopred, čím skráti čas strávený na odberovom mieste.

„Očakávame, že záujem o testovanie protilátok bude veľký. Treba si uvedomiť, že keďže ide o štúdiu, tak je každý povinný vypísať isté dokumenty a to nejaký čas zaberie, na to sa v spolupráci s univerzitou a našimi administrátormi pripravujeme. Po tom, ako prebehne test, záujemca ide domov a príde mu, tak ako boli všetci zvyknutí pri antigénových testoch, SMS s výsledkom testu oboch protilátok," povedal primátor Jaroslav Polaček (nezávislý).

Určia len prítomnosť protilátok, nie hladinu

Bezplatný test v rámci štúdie je zameraný na detekciu protilátok IgM a IgG.

V prípade oboch negatívnych výsledkov sa zúčastnený s najväčšou pravdepodobnosťou vírusom SARS-CoV-2 nenakazil alebo sa po prekonaní ochorenia u neho nevytvorila, respektíve už nepretrváva dostatočná ochrana proti infekcii covid-19.

Pozitívny výsledok znamená, že buď v minulosti prekonal toto ochorenie, alebo ním aktuálne trpí.

Pozitívne testovanému na IgM protilátky odporučia absolvovanie antigénového alebo PCR testu na potvrdenie ochorenia.

Vyhodnocovať budú len prítomnosť, nie hladinu protilátok. Pre stanovenie ich množstva odporúčajú obrátiť sa na komerčné laboratóriá, ktoré túto službu ponúkajú.