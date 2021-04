Najmladší darca bol 10-dňový novorodenec, jeho srdce zachránilo život chlapca v Bologni

Primár: Motiváciou nie sú peniaze.

25. apr 2021 o 0:00 Monika Almášiová

V medicíne nie je oblasť, ktorú by za ostatný rok neovplyvnil covid. Dotkol sa aj transplantácií, bolo ich menej ako mohlo byť. Na reprofilizovaných oddeleniach bojovali lekári o život pacientov s vírusom, na ostatné boje veľa čas nezostalo. Primár transplantačného oddelenia UNLP Ľubomír Beňa hovorí, že nebyť covidu, zachránilo by sa transplantáciami orgánov viac životov. Viac by sa ich zachránilo, aj keby sme sa v rodinách nerozprávali len o akciách v supermarketoch, ale aj darcovstve orgánov.

Ako ovplyvnil covidový rok transplantácie, je ich menej?

- Keď sme hodnotili minulý rok v číslach, nebol horší ako rok predtým. Ale keď si pamätáme jar, ešte bola v podstate bez väčšieho množstva nakazených. Reálne nás to nezasiahlo, keďže transplantácie sú akútna záležitosť, ani odbery ani transplantácie neboli obmedzené z hľadiska covidu. Aj vďaka podpore vedenia a kvalitnej práci a zanietenosti mojich kolegov sme pokračovali tiež v transplantáciách obličiek od živých darcov. Veľmi podobne to bolo v rámci celého Slovenska, ale od jesene, cez zimu a až dodnes, nastal pokles.

Dôvodom bola nákaza darcov, či už živých alebo mŕtvych?