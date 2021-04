Košice pred sto rokmi: Robotníčky porazili vrátnika, kňažky Venušine vyhodili Amerikána

Zaujímavosti z dobovej tlače.

25. apr 2021 o 0:00 Tomáš Ondrejšík

Ako Amerikán zablúdil do Hradbovej uličky

Keď včera o pol 3. hod. ráno kráčala policajná stráž povestnou Hradbovou ulicou, spatrila pred jedným z počestných domov vratkých rozkoší na zemi sediaceho muža.

Slovami nehľadanými preklínal „kňažky Venušine,“ ktoré ho vraj vyhodili ráznym gestom zo svojich izieb do temnôt nehostinnej ulice.

Keď strážnici videli, že jeho hlučné jeremiády a rozjímania o pominuteľnosti svetských rozkoší rušia spiacich v okolí a budia pohoršenie, ujali sa opitého hriešnika ako samaritáni a doviedli ho na strážnicu.

Otázke komisára po svojich generalitách nechcel rozumieť, že vraj je Amerikán a že bude hovoriť len s americkým konzulom.

Keď ale privolali anglicky znajúceho policajného úradníka, nemohli sa opäť dohovoriť, poneváč Amerikán anglicky vôbec nevedel.

Nebol to žiadny Amerikán, bol to len istý košický maďarský páter, ktorý musel ako zblúdilá ovečka sám raz vypočuť kázanie policajného komisára, ktorý ho otcovsky varoval pred cestou nepravosti, ktorá ho zaviedla až do Hradbovej ulice.

Keď mu nadiktovali 40 korún pokuty, povedal s gestom granda: „To nič na Amerikána, to je len pol dolára.“

Slovenský východ, 22. 4. 1921

Rozpadávajúce sa domy

Počas vojnových rokov výstavba domov stagnovala, ba čo viac, chýbala aj nutná reparácia budov.

Väčšina domov v meste je preto dnes v žalostnom a zanedbanom stave.