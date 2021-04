Stav ďalšieho mosta je veľmi zlý, starostka Debrade chce bombardovať Košický kraj

Je to jediný vstup do obce, plán B nemajú.

22. apr 2021 o 0:00 Kristián Sabo

DEBRAĎ. Most cez rieku Bodva pred obcou Debraď v okrese Košice-okolie vykazuje vážne poruchy, je v mimoriadne zlom stave.

Napriek tomu, že zatiaľ uzatvorený nebol, v obci sa obávajú najhoršieho.

Ak by o most prišli, bola by to pre miestnych obyvateľov katastrofa.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Starostka: Inak sa k nám nedá dostať

Starostka obce Debraď Adrianna Gergely Papp (SMK-MKP) si uvedomuje, že most cez rieku Bodva je v havarijnom stave a potrebuje urgentnú opravu.

Súvisiaci článok Ďalší most kraja má vážny problém. Starostka Mokraniec: Je o minútu dvanásť Čítajte

„Ak by došlo nedajbože k pádu mosta, prípadne k jeho narušeniu v takej miere, že by musel byť úplne uzavretý, bola by to katastrofa pre všetkých obyvateľov Debrade. Viem, že skoro 90 percent mostov na Slovensku je v zlom stave. Ani ten náš nie je na tom práve najlepšie. Denne chodia autá do našej obce práve cez tento most. Každý, kto ide do Moldavy a do Košíc, ním prejsť musí. Inak sa k nám nedá dostať,“ vysvetlila starostka.

Doplnila, že cez most prejde denne minimálne 200 áut obyvateľov obce, ale aj jej návštevníkov.

Navyše, cez most chodievajú i autobusy, aj ten školský.

„Problém je, že ním prechádzajú aj nákladné autá. Mosty boli zanedbávané, náš most je navyše stále pri výdatnejších dažďoch zablokovaný a plocha pod ním sa upchá. Neustále sú s tým problémy. Most je zatiaľ našťastie v oboch smeroch prejazdný. Pripomínam však, že je to pre nás jediný vstup do dediny. Nemáme plán B. Ak by ho uzavreli, boli by sme odrezaní od sveta. Preto si aj rekonštrukciu predstavujeme aspoň s obmedzenou premávkou cez mostnú konštrukciu.“

Opravovať pre málo ľudí sa zrejme neoplatí