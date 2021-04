Známy mladý finančník s pyramídovou hrou sa už balí, z väzby ho musia pustiť

Gedeon strávil za mrežami skoro dva roky.

21. apr 2021 o 0:00 Róbert Bejda

KOŠICE. Ťažko by sme v súdnom archíve našli prípad, ktorého hlavný aktér toľkokrát žiadal o prepustenie z väzby ako košický podnikateľ vo finančníctve Dávid Gedeon (31).

Už takmer dva roky čelí obvineniu z obzvlášť závažného zločinu podvodu v štádiu pokusu a z prečinu neoprávneného podnikania.

Podľa znenia obvinenia mal minimálne 900 klientom spôsobiť škodu najmenej 7,6 milióna eur.

Odkedy sa v polovici júla 2019 ocitol za mrežami, na zrátanie jeho žiadostí o prepustenie z väzby by nestačili ani prsty oboch rúk.

Zatiaľ naposledy, a s určitosťou aj poslednýkrát, sa súd zaoberal jeho žiadosťou v pondelok.

A hoci Košičanovi pôvodom z Medzeva, ktorý je známy aj aktivitami v Bardejove či Prešove, nevyhovel, mrzieť ho to vôbec nemusí.

Opakovane predlžovaná väzba

Polícia finančníka zadržala v polovici júla 2019 v jeho byte v novostavbe v mestskej časti Košice-Vyšné Opátske a umiestnila ho do cely policajného zaistenia.

V ten deň vykonala aj niekoľko domových prehliadok, pri ktorých zadržala najmä počítačovú techniku a tiež Gedeonov luxusný Mercedes Benz AMG GT63.

Krátko po vznesení obvinenia sa Gedeon ocitol vo väzbe na Floriánskej ulici. Dôvodom bola obava košického súdu, že na slobode by ovplyvňoval svedkov a pokračoval v trestnej činnosti. S tretím väzobným dôvodom, obavou z vyhýbania sa vyšetrovaniu, prokuratúra neuspela.

Odkedy vyšetrovanie prevzala Národná kriminálna agentúra, súdy predlžovali väzbu viackrát. Po prvý raz vlani vo februári, keď sa Gedeonovi končila prvá lehota jej trvania. Odvtedy ju Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) žiadal natiahnuť opakovane a Najvyšší súd (NS) SR mu opakovane, hoci vždy iba čiastočne, vyhovel.

Najprv do polovice mája 2020, potom do polovice septembra a neskôr až do konca januára 2021. Zatiaľ naposledy súdy natiahli Košičanovu väzbu do 30. apríla 2021.

Žiadosť mu zamietli

Paralelne so žiadosťami o predĺženie väzby prichádzali na ÚŠP aj žiadosti o prepustenie z väzby.

Gedeon v spolupráci s jeho dvoma advokátmi v nich väzbu navrhovali nahradiť monitorovacím náramkom, písomným sľubom či ponukou podrobiť sa probačnému dohľadu.

Hoci Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v dvoch prípadoch návrhu vyhovel, po sťažnosti prokurátora NS SR tento verdikt zrušil.

Zatiaľ posledný pokus dostať sa na slobodu podnikol Gedeon s obhajcami koncom marca. V písomnom podaní poukázali nielen na pominutie dôvodov väzby a podľa nich jej účelové predlžovanie, ale aj na postup vo vyšetrovaní, ktorý je podľa nich pomalý a nedostatočný. Pridali aj argumenty, podľa ktorých takým dlhým odlúčením trpí rodina obžalovaného.

Ako nás informovala hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková, súd sa žiadosťou zaoberal v pondelok.