Nový výjazdový tím košického župana Trnku zaočkoval ako prvých bezdomovcov

V sobotu začnú očkovať v Michalovciach.

21. apr 2021 o 12:06 (aktualizované 21. apr 2021 o 13:15) Jaroslav Vrábeľ

KOŠICE, BERNÁTOVCE. Košický samosprávny kraj spustil v stredu prevádzku novej mobilnej služby, ktorá bude očkovať ľudí priamo v teréne.

Ako prvých zaočkovala výjazdová jednotka klientov útulku a nocľahárne v Bernátovciach pri Košiciach, ktoré prevádzkuje nezisková organizácia Oáza – Nádej pre nový život.

„Toto zariadenie sociálnych služieb má aktuálne 259 klientov. Ide o ľudí bez domova, ktorí majú sťažený prístup k vakcínam. Sami sa nevedia registrovať na očkovanie, mnohí sú imobilní alebo majú pridružené ochorenia,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka (nezávislý).

Dodal, že doteraz boli individuálne zaočkovaní dvaja klienti tohto zariadenia, pričom o očkovanie mobilnou jednotkou požiadala Oáza ešte pred mesiacom. „Som preto rád, že ako prvých sme mohli zaočkovať práve týchto ľudí, ktorí sú vo veľkej miere odkázaní na pomoc druhých.“

Krajský mobilný tím v stredu zaočkoval približne 100 klientov tohto zariadenia, ktorí prejavili záujem o vakcínu AstraZeneca.

Výjazdové očkovacie jednotky už majú viaceré nemocnice, spomedzi samosprávnych krajov si svoju zriadila napríklad aj trnavská župa.

Trnka doplnil, že vytvárajú päť mobilných tímov a aby neodčerpávali kapacity zdravotníkov z nemocníc, obsadia ich najmä ambulantnými lekármi.

Bezdomovcov očkovala študentka medicíny

Napríklad v Oáze očkovala študentka 5. ročníka košickej lekárskej fakulty Andrea.

„Cez fakultu sa hľadali študenti na výpomoc do veľkokapacitného očkovacieho centra, tak sme sa prihlásili. Je to pre nás dobrá praktická skúsenosť, máme kontakt s ľuďmi, učíme sa s nimi pracovať. A je to aj dobrý pocit, že v tejto ťažkej situácii môžeme pomôcť. Určite budeme chodiť aj na ďalšie výjazdy s týmto tímom,“ povedala Korzáru medička Andrea z Košíc, ktorá okrem Oázy očkovala už aj predtým v krajskom košickom veľkokapacitnom centre na Ostrovského.

„Niektorí ľudia, ktorých očkujeme, prídu so strachom, ale väčšinou chodia dobre naladení a tešia sa, že už budú zaočkovaní,“ prezradila ešte budúca lekárka.

„Hovoria, že je to povinné, ale aj keby nebolo, tak aký by to bol ďalej život bez zaočkovania,“ komentoval prvý zaočkovaný klient Oázy Ladislav Bodnár.

„Uvidím, ako mi bude, dnes behať nejdem, ale zajtra by som si už rád šiel zabehať,“ dodal Laco Bodnár, rekreačný bežec a maratónec, ktorý chodieva aj na rôzne behy i preteky spolu s ďalším bežcom, šéfom zariadenia Petrom Gombitom.

„Nejdeme sa očkovať preto, že musíme, ale chceme. To je dobre, že nás prišli zaočkovať sem, človek aspoň nemusí nikam chodiť ani sa objednávať cez internet. AstraZeneca je v pohode, mne je to jedno, aká je to vakcína, len nech to účinkuje,“ povedal nám ďalší klient čakajúci na očkovanie.

Mali okolo 60 nakazených a 5 úmrtí

„Za posledný rok malo covid-19 asi 60 našich klientov, piati z nich zomreli. Aj my sme preto boli vo veľkej miere obmedzení opatreniami. Očkovanie nám určite pomôže vrátiť sa do zabehnutých koľají a vo väčšej miere ochrániť zdravie týchto ľudí. Na očkovanie sme čakali mesiac, ďakujem Košickému samosprávnemu kraju,“ uviedol riaditeľ zariadenia a neziskovej organizácie Oáza Peter Gombita.

Župa bude prostredníctvom mobilnej služby v prvej fáze očkovať klientov zariadení sociálnych služieb.

Košický samosprávny kraj je naďalej jedným z krajov, kde je najnižší počet zaočkovaných klientov v rámci Slovenska.

Aktuálne je prvou dávkou zaočkovaných 58 % všetkých klientov v zariadeniach sociálnych služieb s pobytovou formou a druhou dávkou je zaočkovaných 26 %.

Okrem zariadení sociálnych služieb chce kraj podľa slov župana Trnku očkovať mobilnou službou aj seniorov priamo v takých obciach, kde nie je dobrá dostupnosť k očkovaniu, taktiež ľudí s obmedzenou mobilitou či po dohode so starostami aj marginalizované komunity v osadách, ktoré majú sťažený prístup do vakcinačných centier a zdravotníckych zariadení.

V sobotu štartuje aj očkovanie v Michalovciach

Košický samosprávny kraj otvorí v sobotu ďalšie veľkokapacitné očkovacie centrum, a to v Michalovciach.

Tí, ktorí majú záujem o očkovanie a spĺňajú kritériá, sa môžu na očkovanie prihlasovať prostredníctvom elektronickej čakárne, ktorú spravuje Národné centrum zdravotníckych informácií.

„Teraz je tam približne 1200 - 1300 záujemcov. Ide o prvé otvorenie, následne podľa množstva záujemcov v e-čakárni budeme otvárať michalovské centrum aj ďalšie dni. V tomto prípade máme vakcín dostatok," uviedol v stredu lekár Košického samosprávneho kraja René Hako.

V priestoroch michalovskej športovej haly Gymnázia Pavla Horova chcú očkovať aspoň 1 000 ľudí denne, aktuálne vakcínou od spoločnosti AstraZeneca.

V košickom veľkokapacitnom centre na Ostrovského ulici bude očkovanie pokračovať v nedeľu vakcínou spoločnosti Moderna a v pondelok vakcínou AstraZeneca.

„Záujem je posledné dni pomerne veľký, prispelo k tomu posunutie vekovej hranice, čo veľmi vítame a veríme, že sa bude naďalej posúvať. Tiež veríme, že v ďalších dňoch dôjdu ďalšie očkovacie dávky zo strany ministerstva zdravotníctva," povedal Hako.

Doteraz zaočkoval Košický samosprávny kraj už 47 580 ľudí.

Harmonogram očkovania v Košickom kraji Sobota 24. 4. – očkovanie vo veľkokapacitnom očkovacom centre (VKOC) v Michalovciach, AstraZeneca Nedeľa 25. 4. – očkovanie vo VKOC v Košiciach, Moderna Pondelok 26. 4. – očkovanie vo VKOC v Košiciach, AstraZeneca