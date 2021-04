Bezdomovec zavraždil prostitútku. Telo našli pod odpadkami

Udusil ju handrou, dostal 13 a pol roka.

23. apr 2021 o 0:00 Róbert Bejda

KOŠICE. Vlani začiatkom júna vykonávali policajti v okolí košickej železničnej stanice akciu, zameranú na pátranie po veciach, pochádzajúcich z trestnej činnosti.

V blízkosti Thurzovej ulice ich upútal hnilobný zápach. Keď potom v blízkom krovinatom poraste zbadali spod hŕby odpadkov trčať ľudskú nohu, okamžite privolali špecializovaný tím.

Pri obhliadke miesta vyšlo najavo, že sa tam stal trestný čin a jeho obeťou je žena. Jej nahé telo bolo v pokročilom štádiu rozkladu.

Trvalo niekoľko dní, kým polícia zistila, že nebohou je 37-ročná Jarmila H.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Po niekoľkých ďalších dňoch vypátrala aj 29-ročného Jána Rybára, ktorý mal mať smrť ženy na svedomí.

Hoci bol obvinený zo zločinu zabitia, po skončení vyšetrovania bol paragraf zmenený na obzvlášť závažný zločin vraždy. V stredu si na Okresnom súde Košice I vypočul rozsudok.

Vyzliekla sa do bielizne

Pátranie po totožnosti mŕtvej ženy nebolo jednoduché. Jej identitu pomohla odhaliť až DNA analýza. Následne sa operatívnou činnosťou podarilo vypátrať aj páchateľa.

Súvisiaci článok Košičan zabil ženu, jej telo ukryl do kríkov pod odpadky Čítajte

Rybár sa hneď po zadržaní k činu priznal. K trvalému pobytu bol prihlásený na Bankove, no išlo o bezdomovca.

Po obvinení z prečinu zabitia mu hrozilo sedem až 10 rokov väzenia. Vyšetrovanie však odhalilo, že konanie obvineného nemalo iba znaky zabitia, ale vraždy.

Podľa neskôr sprísneného znenia obvinenia sa skutok stal pri parkovisku medzi budovou Pošty 2 na Thurzovej ulici a opravenou budovou spoločnosti Vagon Slovakia na Bencúrovej ulici.

Rybár sa mal približne hodinu po polnoci s Jarmilou pohádať po tom, ako mu ponúkla sexuálne služby za peniaze. Vraj opakovane, hoci ju stále odmietal.

Potom sa údajne vyzliekla do spodnej bielizne, a keď ani to Jána nemotivovalo, začala sa mu vyhrážať, že ho udá za znásilnenie.

Muž na polícii tvrdil, že mal nervy a ženu udrel päsťou do tváre. Začal utekať, no všimol si, že Jarmila beží za ním. Vzal nejakú palicu a udrel ju do nôh. Keď spadla, sadol si na ňu a bil ju päsťami do hlavy.