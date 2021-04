Vandali porozbíjali autá. Košičanka: Nútia nás parkovať na tmavých miestach

Mestská časť a radnica plánujú zmenu značenia.

23. apr 2021 o 0:00 Kristián Sabo

KOŠICE. Na Bielocerkevskej ulici na sídlisku Dargovských hrdinov v Košiciach vo štvrtok ráno doposiaľ neznámy páchateľ porozbíjal okná na troch autách.

Majitelia vozidiel Fiat 500, Mazda CX-7 a Kia ProCeed ráno s hrôzou zistili, že majú poškodený aj interiér a zmizli im nejaké veci.

Privolali mestskú aj štátnu políciu.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Poškodená: Ide o komplexný bezpečnostný problém

„Rozbili mi okno na mojom Fiate 500. Pripisujem to problému s parkovaním, mestská polícia nás doslova núti parkovať na tmavých miestach. Ukradli mi aj nejaké veci. Podobne sú na tom ostatní majitelia poškodených vozidiel. Zatiaľ ani neviem, akú mám škodu, viac mi povedia v servise. Polícia zobrala biologické vzorky, aj nám ako vodičom, a predpokladám, že teraz to pôjde do stratena. Na Bielocerkevskej ulici ide o komplexný bezpečnostný problém,“ hovorí majiteľka fiatu Anna.

Nepáči sa jej, že mestskí policajti podľa nej počas dňa chodia na ulicu často, aby rozdávali pokuty za zlé parkovanie. V noci ich však vraj už tak často nevidno.