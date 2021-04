Po smršti na východe sú poškodené strechy. Na vine je zrejme tornádo

Problémy boli v Ploskom aj Varhaňovciach.

22. apr 2021 o 16:42 TASR

Správu aktualizujeme

PLOSKÉ. Pravdepodobne tornádo vo štvrtok popoludní poškodilo strechy troch rodinných domov a jednej hospodárskej budovy v obci Ploské, v časti Ortáše, v okrese Košice-okolie.

Súvisiaci článok Východom sa prehnala búrka s krúpami a zrejme aj tornádom Čítajte

Atmosférický vír poškodil domy na okraji obce smerom na Vtáčkovce.

K udalosti došlo pred 14.00 h, podľa svedkov trvala niekoľko minút, predtým začal padať dážď a krúpy.

"Zamračilo sa a odrazu taký vír prišiel, že plechy lietali najmenej 30 metrov. Fontánu rozbilo, strechy z jednej, druhej, z tretej strany, hospodársku budovu. Všetko nové, ani nie desaťročné. Je to veľká škoda," uviedol majiteľ jedného z poškodených rodinných domov Vincent Kováč.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Čakali na poisťovákov

Vír prišiel od lesa a postupne zasiahol domy.

"Škridly zo striech sú poroznášané, porozbíjané, povynášalo to veci na pole, na lúky, do lesa. Jeden dom bol kolaudovaný len minulý rok. Teraz sa čaká na 'poisťovákov', aby to zdokumentovali, a uvidíme čo ďalej. V prípade, že treba pomôcť, máme dobrovoľný hasičský zbor, aj ľudia z dediny sú ochotní," popísal situáciu krátko po udalosti starosta Ploského František Petro (Smer-SD).

SHMÚ: Informácie zbierame

To, že v Ploskom v časti Ortáše sa pravdepodobne vyskytlo tornádo, potvrdil Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

Uviedol, že pri búrke okolo poludnia bol pozorovaný lievikovitý oblak a súčasne boli zdokumentované škody.

"S vysokou pravdepodobnosťou išlo o tornádo. Informácie stále zbierame," uviedol ústav na sociálnej sieti.

Podobný úkaz vo Varhaňovciach

Podobný, ale miernejší úkaz zaznamenali i vo Varhaňovciach v okrese Prešov.

"Škody zatiaľ neevidujem, nikto mi ich nenahlásil. Búrka bola, aj také malé tornádo sa objavilo. Mám aj fotku, lebo mi ju poslali. Trvalo to asi 15 minút, veľmi rýchlo sa zotmelo a hneď začali padať krúpy. Tým, že to bol výdatný dážď, voda nestíhala ísť do zeme, tak nám tiekla aj po asfalte," uviedla starostka obce Varhaňovce Ľubica Pankievičová (kandidovala za pravicovú koalíciu).

SHMÚ aktuálne upozorňuje na výskyt búrok na východnom Slovensku.

Vydal preto aj výstrahu 1. stupňa.

https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=476&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fkosicenafb%2Fvideos%2F506842234019935%2F&show_text=false&width=268

Diaľnica Prešov - Košice. Autor: Vladimír Nagy

https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=476&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fkosicenafb%2Fvideos%2F2892650634284772%2F&show_text=false&width=267

Košice - Šaca. Autor videa: Miroslav Parnica