Otestovať si protilátky prišli zatiaľ dve tisícky Košičanov. Niektorí dostali chybné výsledky

22. apr 2021 o 17:56 Róbert Bejda

KOŠICE. Od pondelkového poludnia sa na prízemí košického magistrátu na Triede SNP môže každý záujemca nad 12 rokov bezplatne otestovať na prítomnosť protilátok voči ochoreniu covid-19.

Ako informovalo mesto, do štvrtka využilo túto možnosť vyše 2 000 záujemcov, väčšinu z nich tvorili obyvatelia metropoly východu. Najviac ich prišlo v utorok, keď odberný tím stihol vybaviť 700 osôb.

"Mesto Košice v spolupráci s Lekárskou fakultou UPJŠ testuje záujemcov na prítomnosť protilátok v rámci klinickej štúdie Prevcoveast, ktorá potrvá do piatka 30. apríla. Kým doteraz sa na magistráte bolo možné otestovať sa v čase 12.00 – 17.00 hod., od piatka až do nedele bude môcť verejnosť využiť služby testovacieho centra v rozšírenom čase od 9.00 do 17.00 hod.," uviedol magistrát.