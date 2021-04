Daniel Jendrichovský: Keď sme získali prvý titul, ľudia viseli v hale aj zo stropov

V starej hale sklonili hlavy Turci i Rusi.

1. máj 2021 o 0:00 Svjatoslav Dohovič

Generálny manažér basketbalistiek Young Angels Košice DANIEL JENDRICHOVSKÝ strávil s basketbalom v starej športovej hale takmer dvadsať rokov. K pätnástim majstrovským titulom a jednému striebru mu teraz pribudol prvý bronz. Ako priznal, zatiaľ ešte stále nevie, kde klub s kompletnou mládežníckou pyramídou a vyše dvesto hráčkami nájde nový domov po odchode z Angels arény, ani to, kedy sa do rekonštruovanej haly opäť vráti.

Toto je prvý bronz v kariére, ale možno je aj nad zlato, nie?

- Končíme ako Young Angels tretiu sezónu. V tej prvej sme o bronz prišli, hoci sme to mali veľmi dobre rozohrané. Minulý rok bol taký aký bol, vďaka korone. Tento rok sme odohrali len so slovenskými hráčkami a o to je ten bronz cennejší. Aj vzhľadom na víťazstvo v Slovenskom pohári a na to, ako sme pôsobili v zápasoch proti Ružomberku a Piešťanom, je ten bronz zaslúžený.

Tím opúšťajú dve najskúsenejšie hráčky, Jurčenková a Bartánusová...

- Mrzí ma najmä to, že sme sa s nimi museli lúčiť bez divákov. Anke som povedal, že u nej to beriem ako rozlúčku s týmto družstvom a že sa tu ešte pokojne môže o tri, štyri roky vrátiť. Aby sa rozlúčila aj s divákmi a vyvesili sme jej dres. Len ešte neviem, do akej haly. Čo sa týka Peti, tak som rád, že ešte potiahla túto sezónu a pomohla tým mladým rásť. Aj keď mala toho plné zuby. Koleno ju nepočúvalo a bolo pre ňu ťažké skĺbiť školu a prácu s basketbalom. O to je to pre ňu krajšia rozlúčka, lebo mohla dvihnúť nad hlavu Slovenský pohár a má bronzovú medailu a môže svoju profesionálnu kariéru ukončiť takýmto pekným spôsobom. Verím, že aj ju ešte niekedy necháme vytlieskať divákmi. A dúfam, že si nájde miesto aj v našom trénerskom štábe.

Končí aj táto stará hala. Aká najkrajšia spomienka sa vám s ňou spája?