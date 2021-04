Dni mesta Košice: Hlavná bude pustá, Hammel, Gladiator a Buranovský zaspievajú v telke

Vlani oslavy neboli, teraz budú - online.

30. apr 2021 o 11:00 Monika Almášiová

KOŠICE. Minuloročné oslavy Dňa mesta Košice magistrát zrušil úplne, tohtoročné budú, ale rozhodne nie také, aké si pamätáme.

Súvisiaci článok Dni mesta Košice sú zrušené, udeľovanie ocenení sa presunulo na jeseň Čítajte

Ostatné plnohodnotné oslavy s desiatkami podujatí a plnými ulicami mesta sa konali v roku 2019, boli v poradí dvadsiate piate.

Mesto na ne síce chcelo nadviazať, no množstvo stále platných protipandemických opatrení ich značne obmedzili.

„Oslavy udelenia prvej erbovej listiny sú najväčším sviatkom nášho mesta. Pôvodne sa oslavovalo jeden deň, neskôr sa oslavy predĺžili na viac ako týždeň. Celosvetová pandémia po prvýkrát do dramaturgie zasiahla v minulom roku a v tomto roku to pokračuje. Mnohé podujatia tak z dôvodov veľkých obmedzení, vyhláseného núdzového stavu a stále platného zákazu vychádzania spojeného so zákazom zhromažďovania sa budeme musieť oželieť," vysvetľuje hovorca mesta Košice Vladimír Fabian.

Len na obrazovkách

Mesto pripravilo niekoľko podujatí, tie však presunulo do online priestoru.