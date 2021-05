Na Izre rybárčil Gagarin. Veľký potenciál horského jazera brzdí vlečúca sa kauza

Obec nechce investovať do cudzieho.

3. máj 2021 o 0:00 Katarína Gécziová

KOŠICE. Má veľký potenciál, ale jej rozvoj brzdia nevyjasnené pozemkové vzťahy. Jazero Izra by mohlo patriť medzi vyhľadávané lokality v košickom okolí, pri jeho prehliadke je však zrejmé, že by nutne potrebovalo investície.

Horské jazero ležiace v nadmorskej výške 434 metrov nad morom sa verejnosti pripomenulo minulotýždňovým požiarom, pri ktorom zhorel známy bufet.

Plamene nehnuteľnosť, stojacu na brehu, zachvátili v noci zo soboty na nedeľu. Prípad vyšetruje polícia. Predbežná škoda bola vyčíslená na 70-tisíc eur.



Rozvoj tohto miesta stojí a padá na majetkových pomeroch. Na výpise z katastra je ako vlastník jazera i jeho okolitých pozemkov napísaná firma Slánske Lesy, s. r. o., z Trebišova.

V listoch vlastníctva je vyznačená plomba. Prebieha totiž konanie o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam. Poškodenou stranou sú Štátne lesy SR.

Zviazané ruky

Izra i jej okolie sú totiž súčasťou pozemkov spojených s kauzou Slanské lesy z roku 1998, ktorá sa týka lesných a iných pozemkov v hodnote viac ako 41 miliónov eur, ktoré mali podvodom získať trebišovský podnikateľ Milan Ičo a notár z Veľkých Kapušian Ferdinand Ontko.

Starostka obce Slanská Huta Martina Urbanová (nezávislá), do ktorej katastra Izra patrí, súhlasí s tým, že jazero i jeho okolie je atraktívne a zaslúžilo by si revitalizáciu, ktorá by do lokality prilákala viac návštevníkov.