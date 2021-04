Pacienti dostávali deky, lebo okná netesnili. Nemocnica vynovila oddelenie

Minister hovorí o investičnom dlhu.

29. apr 2021 o 13:28 TASR, Michal Lendel

KOŠICE. Košické pracovisko Univerzitnej nemocnice - Nemocnice svätého Michala vo štvrtok slávnostne otvorilo zrekonštruované oddelenie dlhodobo chorých.

Generálny riaditeľ nemocnice Branislav Delej vyčíslil práce na 5,2 milióna eur bez DPH, ďalšieho pol milióna eur stálo vybavenie. Zároveň sa zvýšila kapacita tohto oddelenia.

Nemocnica patrí od 1. mája 2019 pod ministerstvo vnútra, podľa neho posledné desiatky rokov materiálne a stavebne chátrala.

„Rekonštrukcia sa začala v septembri 2019, rekonštruoval sa prakticky celý pavilón, ktorý sa doposiaľ nepoužíval - bol totálne v zanedbanom stave," povedal Delej.

Keďže je budova kategorizovaná ako kultúrna pamiatka, práce boli podmienené pripomienkami pamiatkarov.

Kapacitu zvýšili na 52 lôžok

Rozsiahlou obnovou sa dosiahlo vytvorenie jedno-, dvoj- a trojposteľových izieb, ktoré sú plne klimatizované, majú samostatné WC a kúpeľňu.

Ako povedal riaditeľ košického pracoviska nemocnice Cyril Šalapa, z pôvodných 35 lôžok sa kapacita zvýšila minimálne na 52.

„Máme ďalších päť až šesť lôžok pre pacientov, ktorí sú v bdelej kóme," dodal.

Na oddelení pribudol aj zdravotnícky personál. Lôžok pre dlhodobo chorých pacientov je v Košiciach a jeho širšom okolí nedostatok.

Šalapa upozornil, že ešte pred necelými dvoma týždňami bolo toto oddelenie v zanedbaných priestoroch, kde opadávala omietka a personál musel rozdávať pacientom deky v prípade studeného a veterného počasia, pretože staré okná netesnili.

„Ešte pred niekoľkými dňami sme boli v úplne iných priestoroch a v priebehu 10 dní sme sa presťahovali sem,“ doplnil Šalapa.

Aj pre verejnosť

Rezort predpokladá, že vyťaženosť zrekonštruovaného oddelenia bude maximálna. V prípade potreby je toto pracovisko pripravené poskytovať aj nadštandardné služby.

Činnosť oddelenia je zameraná na doliečenie poúrazových stavov pacientov po náhlych mozgových príhodách a pre pacientov s diagnózami vyžadujúcimi dlhodobú zdravotnú starostlivosť.

Jeho súčasťou je aj rehabilitačné pracovisko. Podľa ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO) napriek tomu, že ide o rezortnú nemocnicu, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť prioritne aktívnym zamestnancom ministerstva vnútra a ministerstva obrany, ako aj výsluhovým dôchodcom týchto rezortov, bude oddelenie prístupné aj pre verejnosť.

Mikulec spomenul, že táto investícia do zanedbanej nemocnice v centre Košíc prišla neskoro.

„Je mi ľúto, že v 21. storočí otvárame oddelenie pre dlhodobo chorých a sme radi, že máme polohovateľné postele. Sme radi, že tu máme infraštruktúru, akú by mala mať snáď každá nemocnica. Toto je možno aj odkaz pre tých, ktorí tu boli pred nami, aby si trošku vstúpili do svedomia a spýtali sa sami seba, čo robili a prečo to tu už dávno nebolo takýmto spôsobom pre občanov SR pripravené. Otázka je, čo bolo zamýšľané s touto historickou budovou. Ja odpoviem: Čokoľvek to bolo, som rád, že dnes sme tu a môžeme otvárať toto oddelenie,“ naznačil minister vnútra.

Košické pracovisko Univerzitnej nemocnice - Nemocnice svätého Michala vzniklo fúziou Leteckej vojenskej nemocnice a Univerzitnej nemocnice - Nemocnice svätého Michala.