Tínedžerom v noci zrušili termíny. K Pfizeru sa tak v Košiciach dostali aj náhradníci

Heger: Prednosť majú mať starší.

1. máj 2021 o 13:36 (aktualizované 1. máj 2021 o 14:07) Jaroslav Vrábeľ, Klaudia Jurkovičová

KOŠICE. Do vakcinačného centra Košického samosprávneho kraja (KSK) na Ostrovského ulici v Košiciach v sobotu už od rána prúdili davy ľudí.

Hoci župa očkovala tentokrát vakcínou Pfizer-BionNTech, v rade nebolo vidno len tváre seniorov starších ako 60 rokov, ktorí mali doposiaľ na tento typ vakcíny nárok. Prišlo aj množstvo ľudí v strednom veku či mladých.

Môže za to zmena, ku ktorej došlo od štvrtka, kedy sa zmenil spôsob prihlasovania v čakárni. Očkovať sa Pfizerom už mohli prísť aj chronicky chorí pacienti.

Mladým v noci termíny zrušili

V centre sme však videli aj množstvo mladých ľudí. Mnohí tínedžeri vo veku 16 a 17 rokov po prihlásení sa do prerobenej čakárne okamžite dostali termíny na očkovanie Pfizerom. Vzbudilo to masovú kritiku na sociálnych sieťach, ku ktorej sa v piatok popoludní pridal aj minister financií Igor Matovič (OĽaNO).

„Verím, že ministerstvo zdravotníctva nepripustí blamáž, aby ešte predtým, ako budú zaočkovaní starí ľudia a chronicky chorí, ktorí chcú byť zaočkovaní, bol zaočkovaný čo i len jeden zdravý 16 - 17-ročný tínedžer Pfizerom či Modernou. Bol by to znak úplného zlyhania zdravého rozumu, ministerstva a malo by to patričné a nemilosrdné následky,“ vyhlásil.

Matovičovo ultimátum zrejme zabralo, pretože ešte v noci z piatka na sobotu Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) začalo šestnásť- a sedemnásťročným rušiť ich dohodnuté termíny očkovania.

Ako je teda možné, že v sobotu sme vo vakcinačnom centre videli aj mladých?