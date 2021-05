Protestujú proti spaľovni neďaleko Košíc. Župan: Rozhodnutie úradu je nezákonné

V obci to vrie. Ľudia spisujú petíciu.

3. máj 2021 o 0:00 Jana Ogurčáková

JANÍK. V obci Janík, približne 30 kilometrov od Košíc v okrese Košice-okolie, to vrie. Miestni i obyvatelia okolitých obcí podpisujú novú petíciu proti plánovanej výstavbe spaľovne.

Okresný úrad Košice-okolie totiž pred pár dňami zrušil svoje vlastné predchádzajúce rozhodnutie o nutnosti posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) pre spaľovňu pri obci Janík.

Podľa znepokojených obyvateľov tak dal úrad zelenú investorovi.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Pôvodne biomasa

Korene projektu na vybudovanie spaľovne pri obciach Janík, Budulov a Rešica siahajú až do roku 2013. Pôvodný zámer investora bolo vybudovanie splyňovacieho zariadenia na biomasu.

Súvisiaci článok Ľudia pri Janíku sa búria, nechcú pri sebe splyňovaciu prevádzku Čítajte

Vlani investor, firma AR DONAX, zmenila pôvodný zámer splyňovania biomasy na rozšírenie o spaľovanie tuhého druhotného paliva.

To je podľa petície proti výstavbe spaľovne v praxi drvený plastový odpad.

„Výsledkom by boli desiatky kamiónov denne, ktoré sem budú zvážať tisícky ton odpadu. Prechádzali by cez okolité obce, plne naložené odpadom, a následné spaľovanie tohto odpadu by znečisťovalo ovzdušie emisiami. Výrazne by to ovplyvnilo životy ľudí z obce i okolia, zdravie obyvateľov, emisie a zápach v ovzduší, dopravné zaťaženie a bude rizikom aj pre zamorenie spodných vôd v prípade havárie či prípadnej povodne, ktoré sa tu vyskytujú pravidelne,“ píšu obyvatelia v novej petícii.