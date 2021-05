Mladého finančníka pustili a prehovoril: Aká pyramídová hra? Vyplatil som milióny eur

Dávid Gedeon bol vo väzbe skoro dva roky.

4. máj 2021 o 0:00 Róbert Bejda

KOŠICE. V jedno júlové poludnie 2019 zasahovala polícia v košickom obytnom komplexe Panoráma. Zadržala 30-ročného Dávida Gedeona, ktorého firma podnikala vo finančníctve. Zásah polície súvisel práve s touto podnikateľskou činnosťou.

Gedeon sa už domov v mestskej časti Košice-Vyšné Opátske nevrátil. Po obvinení zo zločinu podvodu v štádiu pokusu a z prečinu neoprávneného podnikania ho na návrh prokurátora poslala sudkyňa Okresného súdu Košice-okolie do väzby.

Podnikateľ strávil za mrežami takmer dva roky, na slobodu sa dostal koncom minulého týždňa.

Väzbu predlžovali, jeho žiadosti zamietali

Krátko po vznesení obvinenia sa Gedeon ocitol vo väzbe na Floriánskej ulici. Dôvodom bola obava košického súdu, že na slobode by ovplyvňoval svedkov a pokračoval v trestnej činnosti. S tretím väzobným dôvodom, obavou z vyhýbania sa vyšetrovaniu, prokuratúra neuspela.

Odkedy po sprísnení právnej kvalifikácie zločinu podvodu prevzala vyšetrovanie Národná kriminálna agentúra, súdy predlžovali väzbu viackrát. Tentoraz už nie košické, ale Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Banskej Bystrici a Najvyšší súd (NS) SR v Bratislave.

Po prvý raz vlani vo februári, keď východniarovi končila prvá lehota väzby. Najprv do polovice mája 2020, potom do polovice septembra a neskôr až do konca januára 2021. Naposledy súdy natiahli Košičanovi väzbu do 30. apríla 2021.

Paralelne so žiadosťami o predĺženie väzby prichádzali na ÚŠP aj žiadosti o prepustenie z väzby. Gedeon a jeho dvaja advokáti ju navrhovali nahradiť monitorovacím náramkom, písomným sľubom či ponukou podrobiť sa probačnému dohľadu.

V písomných podaniach poukazovali nielen na pominutie dôvodov väzby a podľa nich jej účelové predlžovanie, ale aj na postup vo vyšetrovaní, ktorý je podľa nich pomalý a nedostatočný. Pridali aj argumenty, podľa ktorých takým dlhým odlúčením trpí rodina obžalovaného.

Hoci ŠTS v dvoch prípadoch návrhu vyhovel, po sťažnosti prokurátora NS SR tieto verdikty zrušil.

Termín: 30. apríl

Hoci úplne posledné predĺženie väzby sa malo skončiť 30. apríla, prokurátor mal ešte jednu možnosť požiadať o jej predĺženie. A to až do polovice augusta 2021.

Väzba pri stíhaní pre akýkoľvek obzvlášť závažný zločin môže totiž trvať maximálne 48 mesiacov. Z toho na prípravné konanie pripadá 25 mesiacov. A tie by uplynuli v polovici augusta 2021.

No keďže ÚŠP túto možnosť nevyužil, približne od polovice marca, odkedy by sa už celý tento proces zrealizovať nestihol, bol dátum Gedeonovho prepustenia známy. Bol ním 30. apríl.

Na našu otázky, prečo ÚSP žiadosť nepodal, prípadne či už vyšetrovanie dospelo k záveru a kedy možno očakávať podanie obžaloby, nám hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová poslala iba krátku odpoveď.

„Vzhľadom na to, že vo veci sa koná, nebudeme v súčasnosti poskytovať žiadne informácie," uviedla Tökölyová.

Prišla si po neho manželka

Posledné dni Gedeona vo väzbe sa od tých stoviek predošlých líšili iba v jednom.