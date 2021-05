52:0. V Košiciach vo veľkom vykrádajú autá, polícia zatiaľ neobjasnila ani jeden prípad

Ich počet medziročne stúpol o 30 percent.

5. máj 2021 o 0:00 Kristián Sabo

KOŠICE. Desiatky majiteľov áut v posledných týždňoch našli v Košiciach svoje vozidlá vykradnuté.

Oproti vlaňajšku ich počet stúpol až o tretinu.

Sklo nikde, veci fuč

Rozbité bočné sklo a veci preč. Takýto smutný pohľad sa naskytol viacerým vodičom po tom, čo chceli ráno nasadnúť do svojich áut.

Namiesto jazdy konverzovali s policajtmi, ktorí miesta činu zdokumentovali.

Zlodeji úradovali na Furči, ale aj v iných mestských častiach.

Pred pár dňami si našiel vykradnuté auto v blízkosti Moldavskej ulice ďalší z vodičov.

„Videl som, ako prišli policajti, dlho to s ním riešili, potom niečo spísali a odišli. Nie je to prvý prípad, keď v noci niekomu rozbili sklo na aute. Aj kamarátovi nedávno vykradli auto. On ani políciu nevolal, pretože to podľa neho nemá cenu. V minulosti mu ho už raz vykradli a dodnes páchateľa nenašli,“ povedal nám obyvateľ Terasy Jozef.

Zlé skúsenosti s vykrádačmi áut majú z predchádzajúcich týždňov aj obyvatelia Furče.

Vandali úradovali na Bielocerkevskej ulici a pri Hnedáku.

Počet prípadov stúpol o 30 percent