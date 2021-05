Starostovia vytvorili živú reťaz proti výstavbe spaľovne. Investor: Sú zmanipulovaní

Župan Trnka: Rozhodol smiešny úrad.

3. máj 2021 o 16:03 Jana Ogurčáková, Judita Čermáková

Tu by mala stáť nová splyňovacia prevádzka. Desiatky starostov prišli na tvár miesta demonštrovať, že s ňou nesúhlasia. (Zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

JANÍK. Proti výstavbe splyňovacej prevádzky v obci Janík neďaleko Košíc sa postavilo 24 starostov susediacich obcí, 36 obcí z Maďarska, Košický samosprávny kraj a 4 000 ľudí v petícii.

V pondelok sa desiatky odporcov zišli na mieste, kde by mala stáť nová stanica splyňovania biomasy a tuhého paliva.

Spolu s transparentom na poli vytvorili živú reťaz.

Uprostred nedotknutej prírody

Zástupca petície Peter Borsek žije v Janíku. Hovorí, že s petíciou chodili od domu k domu a nenašli nikoho, komu by zámer neprekážal.

Nachádza sa len 5 km od národného parku Slovenský kras.

Podľa aktivistu by spaľovňa znamenala to, že oblasť by sa stala neatraktívnou.

„Zaradila by sa de facto do miest, ktoré by sa mohli nazývať čiernymi dierami okolia Košíc. Sťahuje sa tu mnoho mladých ľudí, aj za čarom vidieka, aj za nedotknutou prírodou. Janík je obklopený zo všetkých strán nedotknutými územiami, lesmi a mokraďami s bohatou faunou a flórou.“

Okresný úrad Košice-okolie pred pár dňami zrušil svoje vlastné predchádzajúce rozhodnutie o nutnosti posudzovania vplyvov spaľovne pri obci Janík na životné prostredie (EIA).



Borsek si myslí, že úrad pochybil.

„Rozhodol sa postaviť proti veľkej mase ľudí. Úrady ako také by mali zastupovať ľudí a hlavne úrad, ktorý má v názve životné prostredie. Je neuveriteľné, že práve on sa postavil na stranu schránkovej firmy, ktorá sídli na Seycheloch, a nepostaví sa na stranu životného prostredia.“

Starosta: Defenestrovali by ma

Július Begala (nezávislý) je už 20 rokov starostom Janíka. Prekáža mu zámer aj spôsob, akým sa presadzuje.