Do vodomernej šachty na Pereši spadlo 1,5-ročné dieťa

Starosta: Kryt museli poškodiť stavebné stroje.

5. máj 2021 o 12:41 Kristián Sabo, Judita Čermáková

KOŠICE. Dramatické chvíle zažívala matka dieťaťa, ktoré v utorok spadlo do vodomernej šachty.

Stalo sa to v košickej mestskej časti Pereš na Gelnickej ulici, neďaleko detského ihriska na provizórnom parkovisku.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Varovali sa na sociálnej sieti

„Dávajte, prosím, pozor na provizórnom parkovisku na Gelnickej pri ihrisku a kostole. Je tam otvorený kanál či šachta, pred chvíľou sa na ňom preklopil poklop, keď naň stúpil 1,5-ročný chlapček a spadol dnu. Úrad to má hlásené, ale kým to riadne neoznačia a nezabezpečia, zvýšte opatrnosť. Zviditeľnili sme to zatiaľ, ako to len šlo,“ informovali sa obyvatelia mestskej časti na sociálnej sieti.

Karabin: Kryt museli poškodiť stavebné stroje

Starosta Pereša Jozef Karabin (nezávislý) sa o udalosti dozvedel v čase, keď bol ako poslanec na mestskom zastupiteľstve.