V Košiciach odovzdali najvyššie mestské ocenenia za rok 2019

Laureáti si ich pre pandémiu prevzali až po roku.

7. máj 2021 o 17:10 TASR

KOŠICE. Celkovo 27 jednotlivcov a kolektívov z oblasti vedy, výskumu, zdravotníctva, umenia, kultúry a športu si v piatok popoludní v košickom Kulturparku prebralo najvyššie mestské ocenenia za rok 2019.

Ide o tradičné odovzdávanie ocenení pri príležitosti osláv Dní mesta Košice.

Slávnostný ceremoniál, ktorý sa mal konať aj vlani, presunuli z dôvodu pandemických opatrení.

Cenu mesta získali publicista a profesionálny turistický sprievodca Zoltán Balassa, tanečný pár František Béreš a Miriam Bérešová, športová pretekárka a trénerka džuda Mária Cabanová, kňaz, cirkevný právnik a vysokoškolský pedagóg František Čitbaj, ďalej zakladateľ a realizátor projektu Charita Tour Dušan Gaži, vedúca referátu Archív mesta Košice Mária Hajduová, vedúca zariadení Charitný dom sv. Alžbety a Nocľaháreň Emauzy Košice Soňa Hlaváčová, prvý riaditeľ obnovenej obchodnej a priemyselnej komory v Košiciach Ľudovít Korotnoky a zakladateľ 1. Jazzového klubu na Slovensku a Medzinárodného jazzového festivalu Gejza Szabados.

Cenu in memoriam mesto udelilo Jozefovi Liptákovi - manažérovi Hasičskej dychovej hudby Košice, a to za celoživotný prínos do hudobného života v meste.

Ocenené kolektívy

Ocenenými kolektívmi sa stali Dychový orchester mladých Košice, Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach a Ochotnícke divadlo v Lorinčíku.

Cenu primátora dostali za prínos v oblasti medicíny a onkológie Alexander Berč, za dlhoročnú reprezentáciu mesta na bežeckých tratiach a rozvoj Medzinárodného maratónu mieru Peter Buc, za reprezentáciu v oblasti umeleckej tvorby Martin Čičvák, za prínos pri zabezpečení požiarnej ochrany a riešení mimoriadnych situácií Jozef Fedorčák a cenu dostala aj epidemiologička Monika Halánová.

Jozef Horváth získal ocenenie za prínos v oblasti kultúry, Anna Kačalová za prínos pri riadení a koordinácii záchranných zložiek pri mimoriadnych udalostiach a nehodách s postihnutím osôb na území mesta, Pavol Kristian za celoživotný prínos v odbore organickej chémie a za významné zásluhy o vybudovanie vedeckej školy založenej na chémii izotiokyanátov, Ivan Štrba za prínos v oblasti kultúry a Jana Valenčáková za aktívnu činnosť a výsledky v oblasti výchovy, podpory a rozvoja športu detí a mládeže so zdravotným znevýhodnením.

Primátor Jaroslav Polaček ocenil aj kolektívy, a to Dom sv. Lazára v Košiciach, Folklórnu skupinu Kavečianka a Komorný orchester mladých Efko.

Plaketu primátora mesta Košice získal za dlhoročnú aktívnu činnosť v prospech seniorov Ivan Hudec.