Nástup stredoškolákov do lavíc posunuli prijímacie skúšky

Priestory sú pripravené, učitelia sa na študentov tešia. Je to tak aj naopak?

10. máj 2021 o 12:56 Kristián Sabo, Judita Čermáková

KOŠICE. Po siedmich mesiacoch učenia na diaľku sa stredoškoláci vracajú do škôl.

Košice sú ružovým okresom, preto ich návratu do lavíc podľa covid automatu nič nebráni.

Radosť aj rozpačitosť

Spúšťa sa teda prezenčná forma výučby, ktorú niektorí vítajú, iní by radšej zostali do prázdnin doma a pokračovali v dištančnom vzdelávaní.

„Nemyslím si, že by učenie z domu bolo menej kvalitné, aj keď, samozrejme, kontakt so spolužiakmi chýba. Situácia s pandémiou sa zlepšila, ale jeden nikdy nevie, ako sa ďalej vyvinie. Ísť do školy považujem preto za istú formu risku, podľa môjho názoru bolo rozumnejšie počkať a spustiť ostré prezenčné vzdelávanie od začiatku budúceho školského roka. Mám obavy, aby sa to nezvrhlo a budeme mať aj po lete,“ myslí si študentka košického gymnázia Jana.

Lukáš, ktorý navštevuje priemyslovku vraví, že ho už doma mrle žrali.