Župa pri novej hale narazila. Košice jej pozemky nepustia

Čivavy, hrobár a brzdič projektov, častovali sa poslanci urážkami.

11. máj 2021 o 14:49 (aktualizované 11. máj 2021 o 15:55) Jana Ogurčáková, Judita Čermáková

Aktualizované o stanovisko Slovenského zväzu ľadového hokeja.

KOŠICE. Mestskí poslanci odmietli predaj mestských pozemkov pre Košický samosprávny kraj. Radnica chce teraz rokovať o predaji za znaleckú cenu.

Vo februári pritom mestské zastupiteľstvo schválilo spôsob prevodu pozemku tak, ako to žiada župa.

Tá potrebuje vyše 4500 metrov štvorcových na výstavbu hokejovej haly na Medickej ulici. Mestu ponúkla z dôvodu osobitného zreteľa jedno euro za meter štvorcový.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Projekt výstavby súvisí so založením Krajskej hokejovej akadémie, na ktorú vyčlenila župa 2,7 milióna eur.

Ďalšími dvomi miliónmi vo forme dotácie má prispieť vláda prostredníctvom Slovenského zväzu ľadového hokeja. Spolu by teda mala nová tréningová hala stáť 4,7 milióna.

Polaček: Nie je to správne

Súvisiaci článok Košice sa so župou rozchádzajú. Jeden chce zachrániť Steel Arénu, druhý stavať halu Čítajte

Vedenie radnice spája predaj pozemku s požiadavkou, aby kraj prebral zanedbané cesty v extraviláne Košíc.

„Mesto dnes nemá peniaze na to, aby dokázalo opraviť cesty a robiť to na úkor Košičanov. Na druhej strane kraj po nás chce, aby sme im dali za euro pozemky na Medickej, kde účel nespochybňujeme. Poslanci však musia rozhodnúť, čo je spravodlivé. Ja to nepodmieňujem, ale nemyslím si, že je to správne,“ povedal nedávno Korzáru primátor Jaroslav Polaček (nezávislý).

Práve on bol predkladateľom návrhu o predaji pozemkov a poslancom neodporúčal schváliť ho.