Majitelia garáží roky žiadajú, aby Košice konali. Po reakciách mesta stratili trpezlivosť

Polaček a Gibóda to sľúbili pred voľbami.

13. máj 2021 o 0:00 Peter Jabrik

Medzigarážový priestor na hornom poschodí po daždi. Voda zateká do garáží pod ním. (Zdroj: Kristián Kéžeľ)

KOŠICE. Rozbitá príjazdová cesta. Za dažďa impozantné jazierka vody. V zime neodhrnutý sneh. Chýbajúce verejné osvetlenie a s tým spojené nočné vykrádačky, zgrupovanie asociálov i strach majiteľov áut.

Taká je už roky realita v jednej z najväčších slovenských garážových lokalít na Michalovskej ulici v košickej mestskej časti Západ.

Parcely pod príjazdovou cestou, medzigarážovými priestormi aj časťou z vyše 700 tamojších garáží sú vo vlastníctve mesta Košice.

E-mailová i osobná komunikácia majiteľov, prenajímateľov a užívateľov garáží s bývalým i súčasným vedením mesta bola doteraz márna.

Došla im trpezlivosť a v pondelok odovzdali na magistráte petíciu, v ktorej požadujú urýchlene vybudovať verejné osvetlenie, opraviť príjazdovú cestu i medzigarážové priestory a aby sa získané financie z dane z nehnuteľnosti aj prenájmov investovali v tejto lokalite.

Kéžeľ: Za tmy sa tam boja. Zaberajú miesta pred blokom

„Neexistujúce verejné osvetlenie v tejto lokalite zvyšuje riziko vykradnutia garáží, a takisto aj bezpečnostné riziko pre ich užívateľov. Riskujú stret s neprispôsobivými ľuďmi, ktorí vyhľadávajú v noci tieto tmavé lokality na popíjanie alkoholu a robenie neporiadku,“ začal s opisom problémov Kristián Kéžeľ, jeden z majiteľov garáží v lokalite medzi ulicami Michalovská, Bardejovská a Popradská.

Práve on odovzdal petíciu do podateľne magistrátu a už tretí rok najintenzívnejšie komunikuje so samosprávou.

„Každoročne sa tam vykradnú garáže. Ráno po jednej z novembrových nocí v roku 2019 som ja osobne objavil až štyri násilne otvorené garáže,“ pokračoval.