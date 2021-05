Košice zažívajú cyklistický boom. Kúpiť bicykel je však problém

Predajne sú poloprázdne, ľudia vyťahujú jazdenky starých mám.

16. máj 2021 o 0:00 Michal Lendel, Judita Čermáková

KOŠICE. V tomto období mala vrcholiť hlavná sezóna predaja bicyklov. Spokojní však nie sú ani zákazníci a ani predajcovia.

Obe strany sa zhodujú, že dopyt je po cyklistickom náčiní obrovský, chýba však tovar.

Situácia vznikla v dôsledku koronakrízy, počas ktorej sa na jednej strane zvýšil záujem o bicykle a na strane druhej sa zasekla výroba niektorých komponentov. Bez nich je výroba bicyklov nemožná.

Predajne sú poloprázdne

Zo situácie zostal rozčarovaný aj Košičan Peter, ktorý chcel svojej 14-ročnej dcére kúpiť nový bicykel.

„Prešli sme niekoľko predajní, no nepochodili sme nikde. Kvôli kúpe sme zašli aj mimo Košíc. Všade nám povedali, že bicyklov je málo a taký, ako hľadáme, nemajú. V dvoch obchodoch nám ponúkli, že sa môžeme zapísať do zoznamu čakateľov s tým, že ak niečo príde, ozvú sa. Upozornili nás, že to môže trvať aj niekoľko mesiacov,“ opísal svoju skúsenosť Peter.

Od viacerých predajcov v meste sme sa dozvedeli, že v tomto prípade nešlo o nič výnimočné.