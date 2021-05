Ortopéd: Cyklisti vďaka dobrej kondičke žijú dlhšie, tvrdia odborné štúdie

Treba mať radosť, ale aj rešpekt.

16. máj 2021 o 0:00 Michal Lendel

Nie je to len príjemný pocit z vetra vo vlasoch, relax s kamarátmi či potrebná dávka endorfínov, ktoré vyprodukujeme šliapaním do pedálov. Cyklistika má benefitov naozaj veľa. Košický ortopéd JÁN SEKÁČ v rozhovore vysvetľuje, na čo všetko je dobré bicyklovanie, no upozorňuje aj na riziká, ktoré by sme mali zvážiť.

Čo je podľa vás za nárastom záujmu o cyklistiku z posledných mesiacoch?

- Posledné mesiace nám priniesli okrem iného aj obmedzenie pohybu do iných okresov, regiónov. V rámci blízkeho okolia je jednoduchšie a hlavne zdravšie tráviť primeraný čas na bicykli s rodinou či priateľmi. Cyklistika je zároveň športom, pohybom a príjemne stráveným časom v prírode.

Je z medicínskeho pohľadu špecifikované, pre koho je cyklistika vhodná?

- Takzvané „šliapanie“ do pedálov máme mnohí radi už od útleho detstva. Je málo takých, ktorí sa nenaučili bicyklovať. Ľahšia a rýchlejšia doprava, závan vetra vo vlasoch, okolo krku, občas „tvrdý“ náraz hmyzu... Je všeobecne určená pre všetky vekové skupiny. Pre malé už chodiace deti až po aktívnych ľudí, ale aj pre čiastočne imobilných seniorov schopných točiť pedálmi za účelom zlepšenia celkovej kondície. Cyklistika podporuje komplexné posilnenie svalov, teda zlepšuje silu a odolnosť tela, vytrvalosť a duševnú pohodu s celkovým uvoľnením a prežitím mnohých nových príjemných zážitkov.

Aké prínosy s ohľadom na zdravie človeka tento šport prináša?

- Zlepšuje sa prekrvenie a posilnenie celého tela, imunita, srdcový sval, mozog, zvyšuje sa pľúcna kapacita, redukujú sa prebytočné tukové zásoby. Aj tým sa znižuje riziko kardiovaskulárnych chorôb, vznik cukrovky II. typu, onkologických ochorení až o 50 percent. Za hodinu na bicykli môžete spáliť stovky prebytočných kalórií. Odborné štúdie uvádzajú, že primerané pravidelné cvičenie dokáže podporiť náš imunitný systém.

Pri bicyklovaní sa zvyšuje prietok krvi cievami, celým telom, mozgom, sme pozitívne naladení, čo sa odráža aj na výkonnosti v práci a celkovej spokojnosti. Samozrejme, že so zdravým primeraným pohybom ide ruka v ruke zdravá životospráva, dostatok spánku, pestrá vyvážená zdravá strava a pitný režim.

Cyklistika môže priniesť do života na cyklopotulkách nových priateľov, býva veľkým každodenným relaxom, umožňuje v kratšom čase ako chôdza spoznávať nové miesta. Podľa niektorých štúdií žije cyklista o 4 roky dlhšie, vďaka lepšej fyzickej kondícii a psychickej pohode má lepší intímny život, cyklisti majú lepšiu kvalitu spánku. Zistilo sa, že 45 až 60-minútové bicyklovanie na úrovni 75-85 % maximálnej tepovej frekvencie 4-krát týždenne pomôže lepšiemu prekrveniu vášho mozgu.

Aká by mala byť ideálna intenzita tréningu pre obyčajného človeka?