Okolo Slovenska zrejme i so Saganom a Eurosportom uvidí aj chatrče osady v Jasove

Miestni chcú fandiť: To bude šialenstvo.

14. máj 2021 o 0:00 Michal Lendel, Judita Čermáková

KOŠICE, JASOV. V polovici septembra odštartujú na východe republiky cyklistické preteky Okolo Slovenska.

Najväčším ťahákom 65. ročníka by mohol byť pre slovenských fanúšikov Peter Sagan, ktorého účasť je zatiaľ stále otvorená.

Slovenský asfalt by si však mohli vyskúšať aj ďalšie veľké mená svetovej cyklistiky.

Kvalitu a prestíž podujatia naznačuje účasť siedmich tímov z najvyššej kategórie UCI WorldTeams.

Okrem Saganovej Bory-Hansgrohe potvrdili svoju účasť Deceuninck - Quick Step, Israel Start-Up Nation, Team DSM (predtým Sunweb), Team BikeExchange, Qhubeky Assos a kazašská Astana Premier Tech.

Celkovo je na preteky prihlásených 21 tímov.

Preteky na východe

Päťdňové podujatie sa začne 14. septembra prológom v košickom historickom centre, konečného víťaza by sme mali spoznať po záverečnej 4. etape 18. septembra v Trnave.

Ak to dovolí pandemická situácia, pre fanúšikov na východe Slovenska, ktorí budú chcieť povzbudiť elitných cyklistov naživo, bude zaujímavá najmä 1. a 2. etapa.

Prvá bude mať štart a cieľ na Rooseveltovej ulici v Košiciach. Okruh smerom na Medzev a Gelnicu bude mať viac ako 150 kilometrov.

Počas druhej etapy zdolá pelotón vyše 190 kilometrov. Táto trať povedie od Spišského hradu cez Levoču, Spišskú Novú Ves, Vysoké Tatry až do Dolného Kubína.

Celkovo prejdú cyklisti počas štyroch etáp bezmála 700 kilometrov.

Slovenské preteky môžu byť pre cyklistickú elitu generálkou pred majstrovstvami sveta, ktoré sa začínajú 19. septembra v Belgicku.

Organizátori zostavili trať tak, aby sa čo najviac približovala aktuálnej trati majstrovstiev sveta.

Prezentácia Slovenska v priamom prenose

O preteky na Slovensku prejavil podľa Slovenského zväzu cyklistiky (SZC) záujem kanál Eurosport. Prenos v televízii si však vyžiada niekoľko stotisíc eur.

Zámerom organizátorov je v tomto prípade prezentácia Slovenska.

„Vlády iných krajín dokázali nájsť peniaze na propagáciu, prečo by sme to nevedeli aj my? Stále sa hovorí, že cestovný ruch by sa mal rozvíjať a toto je možnosť sem pritiahnuť zahraničných turistov. Pevne verím, že presvedčíme zástupcov novej agentúry Slovakia Travel. Snažíme sa ukázať krásy Slovenska a pokiaľ by to bolo v priamom prenose na Eurosporte, tak by sa Slovensko ukázalo na celom svete ako nádherná krajina, ktorá dokáže zorganizovať takéto podujatie," uviedol pre TASR prezident SZC Peter Privara.

Hovorkyňa zväzu Katarína Ďurková Korzáru potvrdila, že o tejto veci sa stále s agentúrou rokuje.

Oficiálnu trať zväz nepotvrdil. Je tam aj Jasov

Organizátori držia niektoré informácie o pretekoch stále pod rúškom tajomstva.

Okrem konkrétnych mien cyklistických hviezd nám SZC nekonkretizoval ani presné trasy.

V oficiálnom vyjadrení zväzu zo začiatku mája sú k 1. etape informácie o 5 vrchárskych prémiách – nad Bukovcom, Štós, Folkmar, Jahodná a nad Bukovcom.

Takisto informujú o 2 rýchlostných prémiách v Medzeve a Gelnici.

„Kým nebudeme mať na stole povolenie od polície a okresného úradu, hovoríme o predbežnej trati. Zostavovateľ trate je s nimi od začiatku v kontakte, ale dôležité sú potom tie povolenia na stole. Etapové mestá zostávajú, môže prísť k malej úprave trasy v prípade nejakých komplikácií,“ reagovala Ďurková.

Zo zverejnenej mapy, ktorá neobsahuje mimo najväčších miest a naznačenej trate žiadne podrobnosti, však vyplýva, že pelotón by mal ísť do Medzeva po ceste číslo 548.

Ide o komunikáciu II. triedy, ktorá sa začína v košickej mestskej časti Pereš a končí pri Smolníku. Okrem Medzeva prechádza Malou Idou či Štósom.

Cesta vedie aj známou veľkou rómskou osadou v obci Jasov. V tomto úseku sa vodiči dlhodobo sťažujú na hroziace kolízie s pešími a cyklistami.

Starosta: Bezpečnostné riziko hroziť nebude

Na súčasnú situáciu sme sa boli v Jasove pozrieť aj my.