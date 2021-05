Rekonštrukcia zrúteného mosta medzi Kysakom a Lodinou je na spadnutie

Hasiči demontujú dočasné premostenie.

15. máj 2021 o 12:24 Katarína Gécziová, Kristián Sabo

Most hasiči demontujú v troch etapách. (Zdroj: HaZZ)

KYSAK/VEĽKÁ LODINA. Hasiči demontujú dočasný most medzi obcami Kysak a Veľká Lodina. S prácami začali v pondelok 10. mája.

„Medzi obcami sa začne na tomto mieste s výstavbou nového riadneho mosta, dočasná mostná konštrukcia musí byť preto odstránená,“ informujú hasiči na sociálnej sieti.

Dočasný most postavili ešte v januári, trvalo im to 14 dní. Provizórne premostenie bolo potrebné, pretože predtým sa pôvodný most zrútil.

Zlomil sa približne v tretine svojej dĺžky, bližšie k ružínskej strane, na ktorej mostnú konštrukciu úplne odtrhlo od cesty.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Polstoročie slúžil

Spojnica medzi Kysakom, Lodinou a Košicami mala vyše 50 rokov, bola v havarijnom stave.

Súvisiaci článok Posunutý termín sa posúva. Kým začnú stavať most pri Kysaku, vylepšujú obchádzku Čítajte

Dočasnú mostnú konštrukciu rozoberajú v troch etapách hasiči zo Záchrannej brigády Hasičského záchranného zboru v Humennom spolu s vojakmi zo Ženijného práporu v Seredi.

„V prvej etape príslušníci pomocou ťažkej techniky most nadvihli, mostnú konštrukciu položili na podvozok, namontovali sa výsuvné stolice a zmontovali sa koľajové polia,“ opisujú hasiči.

Aktuálne sa pracuje na druhej etape, počas ktorej most sťahujú a jeho časti rozoberú.

„V rámci tretej etapy už budú jednotlivé diely mostnej konštrukcie odvezené do Správy štátnych hmotných rezerv vo Vranove nad Topľou a v Čachticiach. V prípade priaznivých poveternostných podmienok sa ukončenie prác odhaduje do konca budúceho týždňa,“ dopĺňajú hasiči.

Posunuté posunutie

Termín začiatku výstavby nového mosta cez Hornád sa posunul. Pôvodne sa so začiatkom výstavby nového mosta po tom, čo sa starý zrútil koncom októbra 2020, počítalo v marci.

Termín začiatku prác potom presunuli na koniec apríla.

Košický samosprávny kraj neskôr informoval, že sa začiatok výstavby posúva asi o dva týždne.

Súvisiaci článok Deň po páde. Župan Trnka vysvetľuje, prečo sa most zrútil: Povodne za to nemôžu Čítajte

Ešte pred odstránením premostenia kraj zabezpečil opravu dočasnej obchádzkovej trasy, na ktorej budú vyspravené výtlky a v neprehľadnom úseku, kde dochádza k stretom vozidiel, dôjde k rozšíreniu cesty.

Ide o asi trojkilometrový úsek cez osadu Sopotnica. Kraj opraví aj cestu v obci Veľká Lodina, ktorá je súčasťou obchádzkovej trasy.



Kraj chce most po opravách spojazdniť ešte pred koncom tohto roka.